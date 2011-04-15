Повышение рейтинга России поддержит настрой

Повышение суверенного рейтинга России агентством S&P из "мусорной" категории в "инвестиционную" улучшит отношение рынка к российскому риску и может принести дополнительные потоки, говорится в комментарии аналитика БКС Глобал Маркетс Марка Брэдфорда.



Решение рейтингового агентства отражает способность страны выдерживать санкции и низкие цены на сырьевые товары. Повышение суверенного рейтинга как нельзя кстати - 1 марта президент РФ Владимир Путин выступит с посланием Федеральном собранию.



Кроме того, точка зрения рейтингового агентства может повлиять на намерения Запада поддерживать санкционный режим. Цены на нефть торгуются на благоприятном уровне на фоне перебоев в поставках в Ливии, а подтверждения Саудовской Аравией снижения навеса предложения в результате действия соглашения ОПЕК+. Тем не менее, волатильность на этой неделе сохранится в свете выступления нового главы ФРС Пауэлла, а также релиза большого числа важных макроданных из США, еврозоны и Китая, полагает аналитик.





"AK&M" от 26.02.2018