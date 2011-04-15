Текущая неделя обещает стать весьма позитивной для рубля. Совокупность факторов формирует достаточно благоприятную почву для укрепления позиций национальной валюты. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Так, налоговые платежи, пик которых приходится на сегодняшний день, повышение суверенного рейтинга агентством S&P до инвестиционного уровня, восстановление аппетита к рисковым активам на глобальном рынке и подешевевший доллар, и, наконец, рост стоимости нефтяных контрактов - все отмеченные факторы дают основания полагать, что российская валюта в краткосрочном периоде способна не просто укрепиться, но попытаться обновить максимумы года.



Определенный вызов для валют ЕМ может сформировать речь нового главы ФРС Пауэла, который будет выступать перед Конгрессом в среду. Однако аналитики полагают, что вариант относительно "мягкого" ФРС будет более предпочтителен для проведения экономической политики Д.Трампа. Ближе к окончанию недели фокус на глобальных рынках может сместиться к традиционным защитным активам, что несколько снизит привлекательность ЕМ валют, в преддверии предстоящих выборов в Италии и голосования по коалиции в Германии. Ориентиром по паре USDRUB выступят отметки 55.5-56.5.





"AK&M" от 26.02.2018