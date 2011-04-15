Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/02/2018
11:53

Текущая неделя обещает стать весьма позитивной для рубля

Текущая неделя обещает стать весьма позитивной для рубля. Совокупность факторов формирует достаточно благоприятную почву для укрепления позиций национальной валюты. Об этом говорится в обзоре Nordea.

Так, налоговые платежи, пик которых приходится на сегодняшний день, повышение суверенного рейтинга агентством S&P до инвестиционного уровня, восстановление аппетита к рисковым активам на глобальном рынке и подешевевший доллар, и, наконец, рост стоимости нефтяных контрактов - все отмеченные факторы дают основания полагать, что российская валюта в краткосрочном периоде способна не просто укрепиться, но попытаться обновить максимумы года.

Определенный вызов для валют ЕМ может сформировать речь нового главы ФРС Пауэла, который будет выступать перед Конгрессом в среду. Однако аналитики полагают, что вариант относительно "мягкого" ФРС будет более предпочтителен для проведения экономической политики Д.Трампа. Ближе к окончанию недели фокус на глобальных рынках может сместиться к традиционным защитным активам, что несколько снизит привлекательность ЕМ валют, в преддверии предстоящих выборов в Италии и голосования по коалиции в Германии. Ориентиром по паре USDRUB выступят отметки 55.5-56.5.


"AK&M" от 26.02.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100