Ингосстрах выплатил 2 млн евро в связи с пожаром на судне Fin Whale

СПАО "Ингосстрах" в январе 2018 года произвело промежуточную выплату страхового возмещения в размере 2 млн евро для оплаты расходов судовладельцев т/х Fin Whale, связанных с ремонтом повреждений, полученных в результате пожара. Судно застраховано в Ингосстрахе по полису каско с ответственностью за полную гибель и повреждения, говорится в сообщении страховой компании.



Судно Fin Whale находилось в плановом ремонте в порту Лас-Пальмас. 13 августа 2017 года в твиндеке судна произошел пожар. Силами берегового пожарного расчета и спасательного буксира судно удалось спасти от полного выгорания, однако по итогам сюрвейерского осмотра были обнаружены серьезные повреждения - деформация корпуса в районе твиндека, повреждения оборудования и изоляции твиндека, повреждения сточных и пластиковых трубопроводов, а также повреждения оборудования рыбной фабрики и рыбопоискового оборудования. По мнению номинированного сюрвейера, наиболее вероятной причиной пожара представляется короткое замыкание электропроводки.



В декабре 2017 года страхователи обратились в Ингосстрах с просьбой о промежуточном платеже в 2 млн евро для возмещения уже понесённых расходов по ремонту судна и заблаговременного размещения дальнейших заказов на поставку оборудования и выполнение ремонтных работ.



"Промежуточные выплаты - это традиционная практика Ингосстраха, направленная на поддержку клиентов в непредвиденных ситуациях. Просьба страхователя была оперативно рассмотрена, и уже в январе был осуществлён платёж", - отметил начальник управления убытков страхования специальных рисков компании "Ингосстрах" Алексей Касатиков.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 26.02.2018