Чистый убыток "Силовых машин" за 2017 год по МСФО увеличился в 2.64 раза до $167.436 млн

Чистый убыток ПАО "Силовые машины" и его ДЗО за 2017 год по МСФО увеличился в 2.64 раза до $167.436 млн с $63.479 млн годом ранее. Об этом говорится в отчёте компании.



Выручка выросла на 0.59% до $1.178 млрд с $1.171 млрд, операционный убыток составил $60.479 млн против прибыли в $75.052 млн за 2016 год, убыток до налогообложения увеличился в 3.18 раза до $186.543 млн с $58.573 млн.



Концерн "Силовые машины" (ИНН 7702080289) - российский производитель и поставщик оборудования для гидравлических, тепловых, газовых и атомных электростанций, для передачи и распределения электроэнергии. Выпускает также транспортное и железнодорожное оборудование. В состав концерна входят: Ленинградский металлический завод, завод "Электросила", Завод турбинных лопаток, НПО ЦКТИ им. Ползунова (все - Санкт-Петербург), Калужский турбинный завод, а также сбыткомпания "Энергомашэкспорт" и ООО "Силовые машины - завод "Реостат". Оборудование, произведённое предприятиями концерна, установлено на различных объектах в 57 странах мира.



Уставный капитал Силмаша составляет 87.089 млн руб. Он разделён на 8708938708 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. В 2007 году А.Мордашов консолидировал через компанию Highstat Limited около 55% акций общества, принадлежавших ранее холдинговой компании "Интеррос" и РАО "ЕЭС России", а затем увеличил свой пакет до 70.06% акций. 1 декабря 2011 года Siemens закрыл сделку по продаже 25% "Силовых машин" компании Highstat.



Чистый убыток группы "Силовые машины" по МСФО в первом полугодии 2017 года составил $30.736 млн против прибыли в $4.764 млн годом ранее. Выручка снизилась на 4.95% до $524.928 млн с $552.28 млн, операционная прибыль - в 2.62 раза до $27.265 млн с $71.34 млн, убыток до налогообложения составил $36.634 млн против прибыли в $5.293 млн за аналогичный период 2016 года.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток Силмаша за 2017 год по РСБУ вырос на 66.17% до 9.849 млрд руб. с 5.927 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 10.52% до 53.182 млрд руб. с 48.12 млрд руб., убыток от продаж составил 590.459 млн руб. против прибыли в 4.084 млрд руб. за 2016 год, убыток до налогообложения вырос на 66.85% до 11.42 млрд руб. с 6.845 млрд руб.









"AK&M" от 26.02.2018