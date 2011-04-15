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26/02/2018
12:10

МегаФон и VEON завершили сделку по разделению бизнеса Евросети

ПАО "МегаФон" и Veon Ltd. завершили сделку по разделению бизнеса Евросети, крупнейшей в России сети салонов сотовой связи. Об этом говорится в сообщении МегаФона.

Стороны пришли к соглашению о прекращении совместной деятельности в рамках Евросети в июле 2017 года.

В результате ряда сделок МегаФон приобрёл у ВымпелКома, российского подразделения VEON, долю в размере 50% акций Евросети, включая все её активы и обязательства, и, таким образом, довёл свою долю владения до 100%.

В свою очередь, ВымпелКом приобрёл половину розничных салонов Евросети, что составляет примерно 1800 розничных магазинов. Дополнительно ВымпелКом выплатит 1.25 млрд руб., с учётом возможных корректировок, для покрытия части непогашенных долговых обязательств Евросети.

ПАО "МегаФон" (ИНН 7812014560) основано в 1993 году как ЗАО "Северо-Западный GSM", в 2002 году переименовано в ОАО "МегаФон". Компания является вторым по величине сотовым оператором РФ, обслуживающим более 69 млн абонентов. Дочерние компании МегаФона работают в Таджикистане, Абхазии и Южной Осетии.

Чистая прибыль ПАО "МегаФон" по МСФО за 9 месяцев 2017 года сократилась на 22% до 17.482 млрд руб. с 22.417 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 0.9% до 237.169 млрд руб. с 234.988 млрд руб., показатель OIBDA - на 1% до 92.985 млрд руб. с 92.086 млрд руб.

Чистая прибыль компании за III квартал 2017 года по сравнению с III кварталом 2016 года выросла на 28% до 8.121 млрд руб. с 6.346 млрд руб., выручка - на 4.4% до 84.72 млрд руб. с 81.115 млрд руб., показатель OIBDA - на 3.3% до 33.339 млрд руб. с 32.285 млрд руб.

По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "МегаФон" по РСБУ за I квартал 2017 года упала в 2 раза до 5.169 млрд руб. с 12.014 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 0.7% до 68.944 млрд руб. с 69.453 млрд руб., валовая прибыль - на 22% до 22.575 млрд руб. с 29.102 млрд руб., прибыль до налогообложения - в 2.4 раза до 6.451 млрд руб. с 15.356 млрд руб. годом ранее.

Veon Ltd. (NASDAQ: Veon, Euronext Amsterdam: Veon) - ведущий глобальный оператор услуг обеспечения связи и доступа в интернет со штаб-квартирой в Амстердаме. Компания обслуживает свыше 235 млн клиентов и нацелена на увеличение клиентской базы в последующие годы.


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