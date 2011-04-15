Чистая прибыль группы "Интер РАО" за 2017 год по МСФО снизилась на 11.2% до 54.448 млрд руб. с 61.312 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в отчёте компании.



Выручка выросла на 5.63% до 917.049 млрд руб. с 868.182 млрд руб., операционная прибыль сократилась на 27.36% до 56.12 млрд руб. с 77.26 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 5.2% до 64.982 млрд руб. с 68.548 млрд руб. Показатель EBITDA уменьшился на 0.8% до 95.5 млрд руб. с 96.3 млрд руб.



На динамику финансовых результатов группы повлияли следующие факторы: ввод в эксплуатацию 1470 МВт новой и модернизированной генерирующей мощности в рамках ДПМ; рост среднеотпускных тарифов на тепло; оптимизация загрузки мощностей, включая вывод из эксплуатации оборудования на 1271 МВт; рост среднеотпускных цен для конечных потребителей в сбытовом сегменте; укрепление курса рубля; завершение сделки по продаже акций ЗАО "Электрические сети Армении" и ОАО "Разданская энергетическая компания" (РазТЭС) в декабре 2016 года.



ПАО "Интер РАО" (ПАО "Интер РАО ЕЭС", ИНН 2320109650) образовано в мае 1997 года на основании решения учредителя - ОАО РАО "ЕЭС России", является крупнейшим в России оператором экспорта-импорта электроэнергии, управляет многочисленными энергетическими активами в РФ и за рубежом. Установленная электрическая мощность электростанций, входящих в состав группы "Интер РАО" и находящихся под её управлением, составляет 32.715 ГВт, тепловая - 25.632 тыс. Гкал/ч.



Уставный капитал Интер РАО составляет 293.34 млрд руб. и разделён на 10440000997683 обыкновенные акции номинальной стоимостью 0.02809767 руб. каждая. Основными акционерами компании являются: АО "Интер РАО Капитал" (дочерняя структура Интер РАО) - 19.98% акций, группа "ФСК ЕЭС" - 18.57%, ОАО "Роснефтегаз" - 27.63%, Внешэкономбанк - 0.037%, группа "РусГидро" - 4.92% (на 22 февраля 2017 года).



Чистая прибыль группы "Интер РАО" за 9 месяцев 2017 года по МСФО снизилась на 40.39% до 40.75 млрд руб. с 68.356 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 5.1% до 653.686 млрд руб. с 621.979 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась на 45.59% до 40.733 млрд руб. с 74.866 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 39.44% до 47.338 млрд руб. с 78.165 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 3.3% до 67 млрд руб. с 69.3 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Интер РАО" за 2017 год по РСБУ сократилась в 6.22 раза до 15.669 млрд руб. с 97.475 млрд руб. годом ранее. Выручка снизилась на 5.11% до 40.975 млрд руб. с 43.18 млрд руб., убыток от продаж составил 682.967 млн руб. против прибыли в 2.628 млрд руб. за 2016 год, прибыль до налогообложения уменьшилась в 7.37 раза до 13.372 млрд руб. с 98.589 млрд руб.



"AK&M" от 26.02.2018