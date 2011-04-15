В.Путин инициировал поправки в законодательство о деятельности РАН

Президент России Владимир Путин направил в Госдуму законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



Документ направлен на совершенствование законодательства, регламентирующего деятельность РАН, с учётом проведённой реформы академического сектора науки.



Законопроектом предусматривается уточнение целей деятельности РАН, её задач и функций, а также полномочий, определённых в действующем законе.



К целям предлагается отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, а также научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования. К задачам - проведение финансируемых за счёт федерального бюджета фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства, а также организацию разработки программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период и её представление в Правительство.



Законопроектом уточняются положения, касающиеся представления РАН ежегодного доклада президенту России и в Правительство, а также детализируются функции РАН в области международного сотрудничества в сфере научной и научно-технической деятельности. Предусматривается участие РАН в организации и обеспечении научно-просветительской деятельности.



Для обеспечения взаимодействия Академии наук с госорганами предлагается предусмотреть право РАН направлять им предложения по вопросам развития законодательства, а также по вопросам, относящимся к сфере деятельности Российской академии наук, и проводить по указанным вопросам публичные слушания.



Кроме того, предлагается установить, что решения о реорганизации, ликвидации, изменении типа организаций, переданных в ведение федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного Правительством, внесении изменений и дополнений в уставы (или утверждение уставов в новой редакции) этих организаций принимаются по согласованию с РАН. Законопроектом предусматривается уточнение некоторых положений, касающихся назначения руководителей таких организаций.



"AK&M" от 26.02.2018