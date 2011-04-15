Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/02/2018
13:16

В.Путин инициировал поправки в законодательство о деятельности РАН

Президент России Владимир Путин направил в Госдуму законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О Российской академии наук, реорганизации государственных академий наук и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

Документ направлен на совершенствование законодательства, регламентирующего деятельность РАН, с учётом проведённой реформы академического сектора науки.

Законопроектом предусматривается уточнение целей деятельности РАН, её задач и функций, а также полномочий, определённых в действующем законе.

К целям предлагается отнести прогнозирование основных направлений научного, научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, а также научно-методическое руководство научной и научно-технической деятельностью научных организаций и образовательных организаций высшего образования. К задачам - проведение финансируемых за счёт федерального бюджета фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований, в том числе в сфере оборонно-промышленного комплекса в интересах обороны страны и безопасности государства, а также организацию разработки программы фундаментальных научных исследований в РФ на долгосрочный период и её представление в Правительство.

Законопроектом уточняются положения, касающиеся представления РАН ежегодного доклада президенту России и в Правительство, а также детализируются функции РАН в области международного сотрудничества в сфере научной и научно-технической деятельности. Предусматривается участие РАН в организации и обеспечении научно-просветительской деятельности.

Для обеспечения взаимодействия Академии наук с госорганами предлагается предусмотреть право РАН направлять им предложения по вопросам развития законодательства, а также по вопросам, относящимся к сфере деятельности Российской академии наук, и проводить по указанным вопросам публичные слушания.

Кроме того, предлагается установить, что решения о реорганизации, ликвидации, изменении типа организаций, переданных в ведение федерального органа исполнительной власти, специально уполномоченного Правительством, внесении изменений и дополнений в уставы (или утверждение уставов в новой редакции) этих организаций принимаются по согласованию с РАН. Законопроектом предусматривается уточнение некоторых положений, касающихся назначения руководителей таких организаций.

"AK&M" от 26.02.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100