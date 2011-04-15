Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2017 году выросла в 2.3 раза до 120.1 млрд руб. за счёт возросших чистых процентных доходов и чистых комиссионных доходов, и снизившихся отчислений на создание резервов на фоне продолжающегося улучшения качества активов. Об этом свидетельствует сообщение банка.



Чистые процентные доходы увеличились на 10.9% до 460.2 млрд руб. прежде всего в результате улучшения структуры фондирования группы. Чистые комиссионные доходы выросли на 16.5% до 95.3 млрд руб. за счёт сильных результатов розничного и транзакционного бизнесов группы.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.





"AK&M" от 26.02.2018