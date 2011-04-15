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26/02/2018
14:08

Антивирусная компания ESET разработала продукт для защиты телевизоров Smart TV

Антивирусная компания ESET представила ESET NOD32 Smart TV Security - продукт для защиты от вредоносных программ телевизоров Smart TV и других "умных" устройств на базе операционной системы Android TV. Новинка представлена в рамках Всемирного мобильного конгресса в Барселоне. Об этом говорится в сообщении ESET.

По мнению экспертов ESET, рост популярности телевизоров Smart TV на базе операционной системы Android TV будет способствовать распространению программ-вымогателей. Вредоносные программы этого семейства на протяжении нескольких лет атакуют смартфоны и планшеты на Android. Теперь угроза актуальна и для Android-телевизоров, что подтверждают известные инциденты блокировки экрана "умных" телевизоров с последующим требованием выкупа.

В продукте ESET NOD32 Smart TV Security реализован полный спектр технологий защиты. Антивирус защищает от вредоносных программ для Android. Защита от программ-вымогателей противостоит блокировщикам экрана. Если программа-вымогатель будет активирована, пользователям рекомендуют выключить и включить телевизор, чтобы обновить вирусную базу и запустить режим сканирования. Когда ESET NOD32 Smart TV Security детектирует программу-вымогатель на устройстве, пользователю предложат удалить вредоносное ПО. Многоуровневое сканирование на предмет вредоносных программ на устройствах и USB-носителях, подключенных к "умному" телевизору. Антифишинг защищает от попыток кражи конфиденциальных данных. Функция доступна в расширенной версии ESET NOD32 Smart TV Security.

Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 180 странах, в России - с 2005 года.


"AK&M" от 26.02.2018
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