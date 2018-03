ТМК разработала уникальное соединение для добычи на шельфе

ПАО "Трубная металлургическая компания" (ТМК) успешно завершило испытания по программе ООО "Газпром ВНИИГАЗ" уникального премиального соединения TMK UP Katran собственной разработки. Как сообщает пресс-служба ТМК, испытания проводились в ФГУП "Крыловский государственный научный центр".



TМК UP Katran - это уникальное быстросборное высокомоментное соединение, используемое при сборке кондукторных труб диаметром от 20" до 36" (508-914 мм). Соединение полностью разработано ТМК, и впервые его производство на 100% локализовано в России. Ранее соединения подобного типа закупались исключительно за рубежом.



Katran - единственное соединение, которое может использоваться на всех шельфовых морских проектах в России, причём на любых глубинах и в самых суровых климатических условиях.



Испытания включали в себя подтверждение механических свойств всех элементов конструкции, аттестацию сварки коннекторов, многократную сборку под собственным весом, а также целый комплекс статических испытаний по кручению, растяжению, сжатию, статического и циклического изгибов.



В ходе испытаний соединение продемонстрировало исключительные эксплуатационные свойства, обеспечив 100-процентную герметичность при предельных комбинированных нагрузках.



ПАО "Трубная металлургическая компания" (Москва, ИНН 7710373095) входит в тройку лидеров мирового трубного бизнеса. Производственные мощности ТМК составляют более 6 млн т трубной продукции в год и расположены в России, США, Румынии и Казахстане. В 2017 году компания отгрузила 3.806 млн т труб, что на 10.6% больше, чем годом ранее.



Компания TMK Steel Holding Ltd. владеет 65.058% уставного капитала ТМК. Основным бенефициаром этой компании является Дмитрий Пумпянский. В феврале 2017 года ТМК провела SPO на 10.4 млрд руб. Организаторами сделки выступали Credit Suisse, Morgan Stanley и "ВТБ Капитал", совместным букраннером является "Атон".



Чистая прибыль ТМК по МСФО за 9 месяцев 2017 года упала до $46 млн с $81 млн за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 31% до $3.191 млрд, скорректированный показатель EBITDA - на 14% до $444 млн. Чистый долг ТМК на 30 сентября 2017 года составил $2.711 млрд.



