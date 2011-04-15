Группа "Сумма" уступает Транснефти контроль над Новороссийским морторгпортом

Группа "Сумма" Зиявудина Магомедова собирается выйти из своего самого ключевого актива - крупнейшей в стране портовой группы "Новороссийский морской торговый порт" (НМТП). Как сообщает "КоммерсантЪ", её долю выкупает другой совладелец - государственное ПАО "Транснефть", с которым "Сумма" давно конфликтовала.



Полученные средства группа может направить как на улучшение сложной финансовой ситуации в Fesco, так и на борьбу за контроль в ПАО "ТрансКонтейнер". Но ряд источников издания полагает, что сделка может быть и началом выхода "Суммы" из активов в России.



ФАС уже одобрила ходатайство Транснефти о выкупе доли группы "Сумма" в НМТП. Сейчас Транснефть и "Сумма" через СП Novoport Holding Ltd на паритетной основе владеют 50.1% НМТП, ещё 10.5% монополия контролирует самостоятельно, через компанию "Транснефть-сервис", 20% порта принадлежит Росимуществу, а 5.3% - ОАО "РЖД".



В Транснефти отметили лишь, что "в настоящее время никакой сделки не осуществлено". В "Сумме" же заявили, что получили "хорошее предложение" от Транснефти и обсуждают его, пояснив, что "группа как стратегический инвестор заинтересована в контроле над своими активами, а приватизация НМТП до сих пор не состоялась".



В середине февраля владелец "Суммы" З.Магомедов уже говорил, что группа не исключает выхода из актива из-за затянувшейся приватизации, которая обсуждается с 2013 года. "Я думаю, государство как-то, наверное, в ближайшее время прояснит свои планы - и мы тоже примем решение. Всё-таки самый главный ресурс, который у нас есть, - это наше время, - сказал он.



Группа "Сумма" - это диверсифицированный холдинг, объединяющий перспективные и динамично развивающиеся активы в портовой логистике, инжиниринге, строительстве, телекоммуникационном и нефтегазовом секторах. В компаниях группы, которые присутствуют в почти 40-ка регионах России и за рубежом, занято более 25 тыс. человек. Основатель и акционер компании - Зиявудин Магомедов.



Группа НМТП является крупнейшим российским портовым оператором. Акции ПАО "НМТП" (ИНН 2315004404) котируются на Московской Бирже (тиккер NMTP), а также на Лондонской фондовой бирже в форме глобальных депозитарных расписок (тиккер NCSP). 50.1% акций ПАО "НМТП" принадлежат компании Novoport Holding Ltd, бенефициарами которой являются ПАО "Транснефть" и группа "Сумма", 20% - Росимуществу, 10.5% - ЗАО "Транснефть-Сервис", 5% - структурам ОАО "РЖД".



В группу НМТП входят: ПАО "Новороссийский морской торговый порт", ООО "Приморский торговый порт", АО "Новороссийский зерновой терминал", АО "НСРЗ", АО "Флот НМТП", АО "Новорослесэкспорт", ОАО "ИПП", ООО "Балтийская стивидорная компания" и ЗАО "СФП".



Чистая прибыль группы НМТП за 9 месяцев 2017 года по МСФО снизилась на 26.43% до $359.354 млн с $488.469 млн за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 1.89% до $661.557 млн с $649.305 млн, прибыль от операционной деятельности уменьшилась на 8.64% до $420.835 млн с $460.625 млн, прибыль до налогообложения - на 26.92% до $445.678 млн с $609.883 млн. Показатель EBITDA сократился на 6.7% до $482.453 млн с $516.929 млн.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль НМТП за 9 месяцев 2017 года по РСБУ снизилась на 15.53% до 22.225 млрд руб. с 26.31 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка сократилась на 11.56% до 18.371 млрд руб. с 20.774 млрд руб., прибыль от продаж - на 20.03% до 12.695 млрд руб. с 15.875 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 19.94% до 24.894 млрд руб. с 31.093 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"