ВТБ может продать 16.62% Burger King Russia (Cyprus) Ltd, свидетельствует отчётность банка по МСФО за 2017 год.



Сеть ресторанов быстрого питания Burger King основана в 1953 году в США. В России сеть работает по франшизе. Первый ресторан сети в РФ открылся 20 января 2010 года.



Группа ВТБ - российская финансовая группа, включающая более 20 кредитных и финансовых компаний, работающих во всех основных сегментах финансового рынка. В странах СНГ группа представлена в Армении, на Украине, в Беларуси, Казахстане, Азербайджане. Банки ВТБ в Австрии, Германии и Франции работают в рамках Европейского субхолдинга во главе с ВТБ Банк (Австрия). Кроме того, группа имеет дочерние и ассоциированные банки в Великобритании, на Кипре, в Сербии, Грузии и Анголе, а также по одному филиалу банка ВТБ в Китае и Индии, два филиала ВТБ Капитал Plc в Сингапуре и Дубае.



Основным акционером является Российская Федерация, которой в лице Росимущества и Министерства финансов принадлежит 60.9348% голосующих акций, или 45.01% (с учётом ГК "Агентство по страхованию вкладов" - 92.23%) от уставного капитала банка.



Чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2017 году выросла в 2.3 раза до 120.1 млрд руб. Чистые процентные доходы увеличились на 10.9% до 460.2 млрд руб., чистые комиссионные доходы - на 16.5% до 95.3 млрд руб.





AK&M "Рынок слияний и поглощений"