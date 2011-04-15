"Дочка" Газпромбанка приобрела 49.5% акций проектной компании "ВетроОГК"

Дочерняя структура Газпромбанка - ООО "ГПБ-Ветрогенерация" - приобрела 49.5% акций проектной компании "ВетроОГК", реализующей инвестиционный проект по строительству ветропарков в России. Об этом говорится в сообщении Газпромбанка.



Контролирующая (мажоритарная) доля владения АО "ВетроОГК" остаётся в собственности организаций госкорпорации "Росатом".



ВетроОГК планирует ввести ветропарки в эксплуатацию в 2018-2022 годах в рамках обязательств по договорам о предоставлении мощности возобновляемыми источниками энергии.



Данная сделка является очередным этапом работы по финансированию первого масштабного проекта в российской ветроэнергетике, в которой Газпромбанк выступил в новой для себя роли в "зеленой" энергетике не только в качестве кредитора, но и в качестве соинвестора, подчёркивается в сообщении.



Ранее банк и ВетроОГК заключили соглашение о предоставлении кредитных средств на 63.1 млрд руб. сроком до 10 лет.



АО "Газпромбанк" (ГПБ, ИНН 7744001497) образовано в 1990 году, по финансовым показателям входит в тройку крупнейших банков России. Банк обслуживает ключевые отрасли российской экономики - газовую, нефтяную, атомную, химическую и нефтехимическую, чёрную и цветную металлургию, электроэнергетику, машиностроение и металлообработку, транспорт, строительство, связь, агропромышленный комплекс, торговлю.





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