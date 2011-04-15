Земельные участки "Ленты" выставлены на повторные торги

Российский аукционный дом (РАД) 25 апреля проведет повторные торги по продаже 10 земельных участков, принадлежащих крупнейшему сетевому ритейлеру "Лента". Об этом говорится в сообщении РАД.



Участки предназначены для размещения жилых домов, объектов торговли, общественного питания, бытового обслуживания, административных и складских комплексов. Площадь участков позволяет планировать и реализовывать крупные проекты.



Участки будут продаваться отдельными лотами. Девять из них - свободны и оформлены в собственность, и один участок с недостроенным МФЦ - в аренде. География участков - самая широкая: от Московской области на западе и до Новокузнецка - на востоке.



"Лента" - сеть гипермаркетов, основанная в 1993 году в Санкт-Петербурге. Средняя торговая площадь одного гипермаркета "Лента" составляет около 5900 кв. м, средняя площадь супермаркета - 900 кв. м. Компания оперирует семью собственными распределительными центрами.



Крупнейшими акционерами "Ленты" являются TPG Capital и Европейский банк реконструкции и развития. "Лента" имеет листинг на Лондонской фондовой бирже и Московской Бирже под торговым кодом LNTA.



Чистая прибыль "Ленты" по МСФО за первое полугодие 2017 года выросла на 3.8% до 4.5 млрд руб. с 4.3 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 16.7% до 163.5 млрд руб. со 140.1 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 15.6 млрд руб., что на 14.2% выше показателя за первое полугодие 2016 года - 13.7 млрд руб. В первом полугодии открыто четыре гипермаркета и 11 супермаркетов. Общее количество магазинов на 30 июня 2017 года составило 254, в том числе 195 гипермаркетов и 59 супермаркетов.



Выручка Lenta Ltd за 9 месяцев 2017 года выросла на 17.4% до 253.1 млрд руб. с 215.5 млрд руб. годом ранее. В течение девяти месяцев 2017 года открыто десять гипермаркетов и 16-ть супермаркетов.



Выручка в III квартале 2017 года увеличилась на 18.7% до 89.6 млрд руб. с 75.4 млрд руб. годом ранее. Компанией было открыто шесть гипермаркетов и пять супермаркетов.



"AK&M" от 26.02.2018