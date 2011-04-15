Экс-руководители РОСНАНО освобождены из-под домашнего ареста

Бывшие генеральный директор РОСНАНО Леонид Меламед и финансовый директор компании Святослав Понуров освобождены из-под домашнего ареста. Судебные приставы сняли с них электронные браслеты, говорится в сообщении РОСНАНО.



Накануне Мосгорсуд отказался удовлетворить ходатайство прокуратуры о продлении срока домашнего ареста экс-руководителям РОСНАНО, а также признал законным принятое в декабре 2017 года Черемушкинским судом Москвы решение о возвращении дела генпрокурору для устранения допущенных в обвинительном заключении нарушений.



Компания РОСНАНО неоднократно заявляла о несогласии с выдвинутыми против своих прежних руководителей обвинениями. В качестве преступления пытались выдать обычные для любой инвестиционной компании бизнес-процессы. На протяжении всего следствия компания РОСНАНО активно сотрудничала со следствием и предоставляла все необходимые материалы.



АО "РОСНАНО" (ИНН 7728131587) создано в марте 2011 года путём реорганизации государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". РОСНАНО содействует реализации государственной политики по развитию наноиндустрии, выступая соинвестором в нанотехнологических проектах со значительным экономическим или социальным потенциалом. Основные направления: опто- и наноэлектроника, машиностроение и металлообработка, солнечная энергетика, медицина и биотехнологии, энергосберегающие решения и наноструктурированные материалы.



Уставный капитал компании составляет 53.741 млрд руб. и разделён на 53741700000 обыкновенных акций номиналом 1 руб. Росимуществу принадлежит 100% акций РОСНАНО.



Чистый убыток группы "РОСНАНО" по МСФО в первом полугодии сократился в 3.2 раза до 4.432 млрд руб. с 14.195 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Процентные доходы уменьшились в 2.26 раза до 898 млн руб. с 2.031 млрд руб., общие доходы - в 2.32 раза до 1.027 млрд руб. с 2.387 млрд руб., убыток до налогообложения - в 3.44 раза до 4.088 млрд руб. с 14.06 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистый убыток АО "РОСНАНО" по РСБУ за 9 месяцев 2017 года снизился в 2 раза до 5.97 млрд руб. по сравнению с годом ранее. Выручка составила 18.8 млрд руб., что почти в 3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Доходы от инвестиционной деятельности достигли 9 млрд руб. Валовая прибыль выросла более чем в 2 раза - до 5.64 млрд руб. с 2.5 млрд руб. За отчетный период компания направила на обслуживание долга более 18 млрд руб. (в том числе 7.8 млрд руб. в виде процентных и купонных выплат и более 10.2 млрд руб. на погашение основного долга), включая досрочное погашение в размере 3.5 млрд руб.



"AK&M" от 26.02.2018