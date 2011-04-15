Контролирующим акционером РРПК станет Г.Франк

Контролирующим акционером ООО "РРПК" станет Глеб Франк. Как говорится в сообщении компании, он приобретает долю Максима Воробьева. В периметр сделки также войдут доли в других юридических лицах группы РРПК.



Детальные условия сделки не раскрываются, однако участники соглашения отмечают, что сделка реализовывается на рыночных и взаимовыгодных условиях. Закрытие сделки ожидается после получения одобрения ФАС.



В состав РРПК (ООО "Русская рыбопромышленная компания") входят дальневосточные добывающие компании - ОАО "ТУРНИФ" (Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота), ЗАО "ИНТРАРОС", ООО "Востокрыбпром", ООО "Совгаваньрыба", ООО "Имлан".





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