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26/02/2018
17:39

Контролирующим акционером РРПК станет Г.Франк

Контролирующим акционером ООО "РРПК" станет Глеб Франк. Как говорится в сообщении компании, он приобретает долю Максима Воробьева. В периметр сделки также войдут доли в других юридических лицах группы РРПК.

Детальные условия сделки не раскрываются, однако участники соглашения отмечают, что сделка реализовывается на рыночных и взаимовыгодных условиях. Закрытие сделки ожидается после получения одобрения ФАС.

В состав РРПК (ООО "Русская рыбопромышленная компания") входят дальневосточные добывающие компании - ОАО "ТУРНИФ" (Тихоокеанское управление промысловой разведки и научно-исследовательского флота), ЗАО "ИНТРАРОС", ООО "Востокрыбпром", ООО "Совгаваньрыба", ООО "Имлан".


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