Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

26/02/2018
18:27

Секретарь Общественной палаты РФ В.Фадеев направил приветствие участникам VII Среднерусского экономического форума

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев направил приветствие участникам VII Среднерусского экономического форума.

"Экономика знаний - экономика будущего. Цифровые решения, внедрённые инновации, принципиально новые технологии - вот залог развития и роста благосостояния России, - подчёркивается в приветствии. - Поэтому особенно важно, что проблематика экономики знаний станет ключевым вопросом на Форуме, предметом дискуссии ведущих специалистов, экспертов в области экономического развития, бизнесменов, представителей органов государственной власти и гражданских институтов".

В.Фадеев отдельно отметил заявленную организаторами Форума тему о роли общественной среды в формировании инновационного и творческого мышления. Экономика знаний, по его мнению, должна опираться на общество знаний, базироваться на глубокой гуманитарной основе, где каждый индивид участвует в деле построения процветающего государства, демонстрируя не только необходимые профессиональные компетенции, но и высокие морально-этические принципы, гражданственность и любовь к Родине.

Форум призван стать площадкой для обсуждения новых задач, стоящих перед наукой, предложений о модернизации системы образования в условиях быстро меняющихся технологий, воспитании человека с "инновационным" мышлением, формировании новой патриотической элиты, полагает В.Фадеев.

В Курске 8-9 июня 2018 года состоится VII Среднерусский экономический форум, который соберёт на своей площадке несколько тысяч профессионалов и экспертов. Тема форума - "На пути к экономике знаний". В мероприятии традиционно примут участие делегации регионов Центральной России и стран-партнёров.

Среди целей и задач СЭФ-2018: активизировать инвестиции в создание нематериальных ценностей регионов центра России; выработать предложения по стимулированию инвестиций в экономику знаний; продемонстрировать инвесторам возможности человеческого капитала среднерусского региона; предложить пути развития региональной науки; найти пути решения задачи непрерывного образования специалистов; установить локальные связи между предприятиями и образовательными учреждениями; ориентировать молодёжь на инновационную деятельность.

Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, далее обсуждение темы продолжится в ходе сессий, "круглых столов" и дискуссионных панелей, затрагивающих самые актуальные, по мнению организаторов, вопросы.

Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития Российской Федерации, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Подробнее о форуме на www.sef-kursk.ru

"AK&M" от 26.02.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100