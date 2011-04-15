Секретарь Общественной палаты РФ В.Фадеев направил приветствие участникам VII Среднерусского экономического форума

Секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев направил приветствие участникам VII Среднерусского экономического форума.



"Экономика знаний - экономика будущего. Цифровые решения, внедрённые инновации, принципиально новые технологии - вот залог развития и роста благосостояния России, - подчёркивается в приветствии. - Поэтому особенно важно, что проблематика экономики знаний станет ключевым вопросом на Форуме, предметом дискуссии ведущих специалистов, экспертов в области экономического развития, бизнесменов, представителей органов государственной власти и гражданских институтов".



В.Фадеев отдельно отметил заявленную организаторами Форума тему о роли общественной среды в формировании инновационного и творческого мышления. Экономика знаний, по его мнению, должна опираться на общество знаний, базироваться на глубокой гуманитарной основе, где каждый индивид участвует в деле построения процветающего государства, демонстрируя не только необходимые профессиональные компетенции, но и высокие морально-этические принципы, гражданственность и любовь к Родине.



Форум призван стать площадкой для обсуждения новых задач, стоящих перед наукой, предложений о модернизации системы образования в условиях быстро меняющихся технологий, воспитании человека с "инновационным" мышлением, формировании новой патриотической элиты, полагает В.Фадеев.



В Курске 8-9 июня 2018 года состоится VII Среднерусский экономический форум, который соберёт на своей площадке несколько тысяч профессионалов и экспертов. Тема форума - "На пути к экономике знаний". В мероприятии традиционно примут участие делегации регионов Центральной России и стран-партнёров.



Среди целей и задач СЭФ-2018: активизировать инвестиции в создание нематериальных ценностей регионов центра России; выработать предложения по стимулированию инвестиций в экономику знаний; продемонстрировать инвесторам возможности человеческого капитала среднерусского региона; предложить пути развития региональной науки; найти пути решения задачи непрерывного образования специалистов; установить локальные связи между предприятиями и образовательными учреждениями; ориентировать молодёжь на инновационную деятельность.



Центральным мероприятием форума станет пленарное заседание, далее обсуждение темы продолжится в ходе сессий, "круглых столов" и дискуссионных панелей, затрагивающих самые актуальные, по мнению организаторов, вопросы.



Организаторами СЭФ выступают Администрация Курской области, Министерство экономического развития Российской Федерации, Информационное агентство АК&М при поддержке Аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.



Подробнее о форуме на www.sef-kursk.ru



"AK&M" от 26.02.2018