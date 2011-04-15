Дайджест газеты "Коммерсант" от 27 февраля 2018 года



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ АТАКОВАЛО АНТИВИРУСЫ

МОСКВА УВЕЛИЧИЛА ЗАКУПКИ ОТЕЧЕСТВЕННОГО СОФТА



Московские власти в 2017 году вдвое увеличили объем закупок отечественного программного обеспечения, до 740 млн руб., больше 40% из них пришлось на продукцию "Лаборатории Касперского". Но в целом доля российского софта все еще меньше четверти от общих закупок. В частности, отечественные системы управления базами данных и почтовые приложения еще не готовы для внедрения в IT-системы города, считают в мэрии. Для полноценной работы на российском софте госорганам не хватает техподдержки, отмечают разработчики.





MOTOROLA НЕ НАПОМНИЛА О СЕБЕ

LENOVO ПОТЕРЯЛА РЫНОЧНУЮ ДОЛЮ НА ЗАБЫТОМ БРЕНДЕ



Китайская Lenovo за год сократила долю на рынке смартфонов в России с 7% до 1%, в то время как ее конкуренты Xiaomi и Honor нарастили продажи, заняв 5% и 9% рынка соответственно. Стартовавшие в 2017 году продажи смартфонов под брендом Motorola, которые выпускает Lenovo, также не превысили 1% из-за слабой узнаваемости бренда в России. Lenovo не теряет оптимизма, рассчитывая занять до 3% рынка в 2018 году.





"ЯНДЕКС" ВЫСТАВИТ ТРАФИК НА ТОРГИ

КОМПАНИЯ ИЗМЕНИТ СИСТЕМУ РЕКЛАМНЫХ АУКЦИОНОВ



"Яндекс" с апреля кардинально изменит ценообразование в контекстной рекламе. Если раньше рекламодатели торговались за позиции в рекламном блоке, то теперь цена будет зависеть от объема трафика в целевой аудитории. Приток новых пользователей в рунете все меньше, и интернет-компании сосредоточиваются на персонализации рекламы, констатируют эксперты.





ЗЕЛЕНУЮ ЭНЕРГЕТИКУ НЕ СОГРЕЮТ

МИНЭНЕРГО НЕ ВНЕСЛО ЕЕ В ПРОГРАММУ ПОДДЕРЖКИ МОДЕРНИЗАЦИИ



Как выяснил "Ъ", крупнейшими бенефициарами программы модернизации энергетики, по предложению Минэнерго, могут стать тепловая и атомная генерация: между крупнейшими игроками этих секторов до 2035 года предполагается распределить до 3,5 трлн руб. Правительство может практически отказать в поддержке зеленой генерации, но вдвое увеличить объем инвестиций для обновления тепловых мощностей "РусГидро" на Дальнем Востоке.





ЧЕТЫРЕ СХЕМЫ ВМЕСТО "ТРАНСКОНТЕЙНЕРА"

ОАО РЖД ИЩЕТ ЗАМЕНУ ПРОДАВАЕМОЙ КОМПАНИИ



Как выяснил "Ъ", ОАО РЖД рассматривает сразу четыре схемы создания компании, которая может заменить "Трансконтейнер" после того, как монополия продаст его контрольный пакет. Это вертикально интегрированная транспортная компания, оператор подвижного состава, оператор терминалов и платформ или компания "без активов". Но у всех вариантов с активами есть недостатки в виде высокой потребности в инвестициях, а оператор без активов у ОАО РЖД уже есть - СП с Казахстаном и Белоруссией АО ОТЛК.





ПОЛЬША УПУСКАЕТ OPAL

ДОПУСК "ГАЗПРОМА" К ГАЗОПРОВОДУ УСТОЯЛ В СУДЕ ЕС



Польша, требующая в Суде ЕС отменить разрешение Еврокомиссии на допуск "Газпрома" к мощностям газопровода Opal, проиграла по одному из своих исков. Как раскрыл "Газпром", Суд ЕС отклонил иск PGNiG Supply & Trading GmbH, решение было принято на год раньше ожидаемого срока. Юристы считают, что рассмотрение второго иска может пройти также довольно оперативно и вряд ли принесет победу Варшаве.





ДЕНЬГИ VIP-КЛИЕНТОВ ОДОЛЖИЛИ ПОДСТАВНЫМ ФИРМАМ

В РИГЕ ЗАДЕРЖАН БАНКИР, ОБВИНЯЕМЫЙ В ОБМАНЕ ОЛЕГА ТАБАКОВА



Как стало известно "Ъ", 22 февраля в Риге по российскому запросу арестован бывший заместитель председателя правления банка "Клиентский" Илья Волосевич. По версии СКР, он входил в преступную группу, которая растратила более 1 млрд руб. из средств вкладчиков банка, совладельцем и руководителем которого являлся прославленный советский баскетболист Андрей Лопатов, тесть президента Федерации баскетбола России Андрея Кириленко, ранее недолгое время также входившего в число акционеров "Клиентского". Сейчас господин Лопатов числится в розыске, а среди потерпевших по делу - глава МХТ им. А.П. Чехова Олег Табаков и вице-президент Федерации хоккея на траве России Николай Доморацкий.





ЧЕМПИОН ПО КОКСУ

EVRAZ УКРЕПИТ ПОЗИЦИИ НА РЫНКЕ УГЛЯ С ПОМОЩЬЮ "СИБУГЛЕМЕТА"



Как стало известно "Ъ", Evraz Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова выиграл конкурс ВЭБа на управление "Сибуглеметом". При выпуске около 5 млн тонн коксующегося угля в год "Сибуглемет" - один из проблемных активов госкорпорации, его долг составляет около $3,5 млрд. Источники "Ъ" говорят, что Evraz получил и возможность вхождения в актив в будущем, что укрепит его лидерство в секторе: объединенная компания опередила бы по производству концентрата коксующегося угля занимающий второе место "Мечел" в 2,5 раза.





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"AK&M" от 27.02.2018