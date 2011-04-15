Дайджест газеты "Ведомости" от 27 февраля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 27 февраля 2018 года.





АНАНЬЕВЫ ПОДЕЛИЛИ БИЗНЕС ПО-БРАТСКИ



После краха Промсвязьбанка пути братьев Ананьевых разошлись: старший, Алексей, забрал группу "Техносерв", а Дмитрий - банковский и девелоперский бизнес.



"После того как ЦБ ввел временную администрацию в Промсвязьбанк, я посчитал, что будет правильно, если каждый из нас станет заниматься своими активами - теми, которыми исторически и управлял", - заявил "Ведомостям" Алексей Ананьев. Сделка, по его словам, была безденежной: он вышел из состава акционеров Promsvyaz Capital B. V. (ей принадлежат контрольные пакеты Промсвязьбанка и банка "Возрождение"), передав долю брату Дмитрию, а тот - из "Техносерва". "Теперь у меня 100% в "Техносерве", а у брата - 100% в Promsvyaz Capital", - резюмирует он. До этого всеми бизнесами братья владели поровну.



Дмитрию Ананьеву теперь полностью принадлежит банковский бизнес, девелоперская группа ПСН и медиаактивы. Алексею - "Техносерв" и IT-бизнес.



Человеческие отношения с братом сохраняются, говорит Алексей Ананьев, но "не участие в бизнесе, не контроль".





РОССИЯ ЖИВЕТ НА ОДНУ ЗАРПЛАТУ



Вывод зарплат из тени может быть одной из причин снижения доходов населения, считают аналитики РАНХиГС. Падают также доходы от предпринимательства и вложений.



Прошлый год задал экономистам задачку: при росте реальных зарплат на 3,4% доходы населения снизились на 1,7%, по данным Росстата. При этом на зарплаты (включая скрытые) приходится около 65% доходов населения. Пенсии тоже показали рост - на 3,6% - благодаря январской единовременной выплате 5000 руб.



Сокращаются остальные доходы населения, указывают аналитики РАНХиГС. Доходы от собственности рухнули на 15,4% - они снизились впервые за последние годы. Это могло произойти из-за снижения доходности вкладов.



Продолжили падение и доходы от предпринимательства - на 2,6%.

Еще одна вероятная причина разной кривой доходов и зарплат - вывод из тени серых зарплат.





ПРОДАВЦЫ ГОСПОДДЕРЖКИ



ВТБ сумел воспользоваться господдержкой дважды: в 2015 г. он получил ОФЗ и увеличил капитал, а теперь продал их и по итогам года получил прибыль, которой не ждал никто.



Результаты ВТБ за прошлый год превзошли все ожидания: банк получил 120 млрд руб. чистой прибыли вместо запланированных в его стратегии 100 млрд руб. Более трети годовой прибыли - 45 млрд руб. - банк получил в IV квартале, хотя аналитики предсказывали 28 млрд руб.



В IV квартале ВТБ получил 17,5 млрд руб. прибыли от переоценки финансовых инструментов и продажи ценных бумаг, еще 21 млрд руб. - в основном за счет продажи ОФЗ, полученных по программе докапитализации банков.





"ГАЗПРОМ" ПОДНЯЛ ПЛАНКУ



"Газпром" вдвое увеличил прогноз роста добычи к 2025 г. Спрос на газ будет расти как в России, так и за рубежом, считает компания.



"Газпром" ожидает к 2025 г. роста добычи газа до 520-560 млрд куб. м ежегодно. Компания делает такой прогноз, "предполагая достаточный спрос в России и благоприятные условия на внешних рынках", говорится в проспекте "Газпрома" к новому выпуску еврооблигаций. В ноябре 2017 г., последний раз, когда компания выходила на рынок внешних заимствований, потенциальным инвесторам предлагалась более скромная оценка - 495-520 млрд куб. м через те же восемь лет. В 2017 г. добыча "Газпрома" составила 471 млрд куб. м газа.





ФЛАГМАН СТАЛ ДОРОЖЕ И ПОПУЛЯРНЕЕ



Samsung представил новый флагманский смартфон - Galaxy S9. Популярности дорогого гаджета в России помогут рассрочки и кредиты.



Две новые модели флагманского смартфона Samsung - Galaxy S9 и Galaxy S9+ - улучшенные и дополненные версии предыдущего флагмана Galaxy S8. И внешне они похожи на прошлогоднюю модель, и диагональ экрана такая же, как у Galaxy S8 и S8+, т. е. 5,8 и 6,2 дюйма соответственно.



S9 отличается от S8 ценой. S8 и S8+, появившиеся в России в апреле 2017 г., стоили на старте продаж 54 990 и 59 990 руб. S9 для начала будет стоить 59 990 руб. Выпуск S9+ начнется в этом году в двух комплектациях памяти (64 и 256 Гб) и стоить будет 66 990 и 74 990 руб. соответственно.



Интерес к новому флагманскому смартфону Samsung выше, чем к прошлогоднему.





РОЖДЕНИЕ РЕЦЕССИИ



Экономисты предлагают использовать рождаемость для прогнозирования рецессий. Исследователи в США выявили, что люди реже заводят детей, если не уверены в будущем.



Снижение количества беременностей - верный признак приближающегося спада в экономике, утверждает Национальное бюро экономических исследований США (NBER). Оно обнаружило, что число зачатий начинало снижаться минимум за полгода до начала трех последних рецессий в США. И если предыдущие исследования показывали зависимость рождаемости от экономических циклов, то данные NBER впервые продемонстрировали, что падение количества беременностей является опережающим индикатором и его можно использовать для прогнозирования рецессий.



NBER использовало данные о 109 млн родов в США в 1989-2016 гг.

Это не первый случай, когда предлагается использовать необычные показатели для определения ситуации в экономике. Еще в 1920-е гг. было подмечено, что в период долгосрочного роста фондового рынка женщины носят более короткие юбки и наоборот. В 2001 г. председатель совета директоров Est?e Lauder Леонард Лаудер предлагал индекс губной помады: он утверждал, что существует обратная корреляция между продажами косметики и состоянием экономики, но позже эта идея была опровергнута.





ЖИЗНЬ ДЕНЕГ В ЭПОХУ НИЗКИХ СТАВОК



Ставки по банковским депозитам продолжают снижаться. Вопрос - что в этой ситуации делать вкладчикам?



Ставки по банковским депозитам продолжают снижаться. Этот процесс параллелен снижению ключевой ставки Банком России: достигнув пика в 17% в декабре 2014 г., она к середине февраля 2018 г. снизилась до 7,5%, и, судя по всему, продолжит падать и дальше.



Вопрос - что в этой ситуации делать вкладчикам? Едва ли будет приятно получать к концу года 6-7% на новые сбережения. Но зато эти проценты гарантированы - в случае, конечно, если вклад с процентами не превышает 1,4 млн руб.



Простые альтернативы для непрофессионального инвестора - а их в стране, надо думать, большинство - не столь многочисленны. Здесь мы приходим к различию между инвестициями и сбережениями. Вообще говоря, никакой финансовый консультант в США не скажет, что депозиты позволяют вам увеличить свои средства.





КАК ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ, НЕ НАРУШАЯ ЗАКОН



Трудовой кодекс (ТК) обязывает начислять заработную плату дважды в месяц. Но как это делать, чтобы не нарушить закон?



Большинство компаний делят выплаты на сопоставимые части, скажем 50 и 50% либо 40 и 60%. Но мало кто может объяснить выбор такой пропорции, часто компании признают, что просто делят сумму пополам. Есть и другие примеры - начислять 1000-2000 руб. при первой выплате, а остаток - при окончательном расчете. Такое практикуется в разных отраслях, от розничной торговли до тяжелого машиностроения. Этот вариант удобен бухгалтерии и финансовому департаменту, потому что позволяет оптимизировать нагрузку на корпоративный бюджет. Да и сама компания вроде бы остается в правовом поле, ведь зарплата начисляется дважды в месяц, как и положено по закону.



По нашим оценкам, сегодня работодатели, начисляющие зарплаты с явной диспропорцией, рискуют.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 27.02.2018