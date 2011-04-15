Доллару снова придется бороться за отметку 56 руб.

Понедельник выдался благотворным для российской валюты, которая впервые с начала февраля отправила доллар под отметку 56 руб., выиграв у иностранных соперников по 1,5% в среднем. Укрепление с последующей консолидацией выглядело закономерным - участники рынка отыгрывали повышение рейтинга РФ агентством S&P до инвестиционного уровня, тогда как фоновой поддержкой выступило удорожание нефти. Об этом говорится в комментарии аналитика ГК "ИнстаФорекс" Игоря Ковалева.



Судя по реакции рынка, пересмотр рейтинга в сторону повышения был не полностью заложен в ценах, что нашло отражение в резком укреплении рубля, а неустойчивость позиций доллара и возобновление роста цен на нефть подкрепили бычий уклон. Свою лепту внес и пик налоговых выплат. Все это сформировало условия для покупок нашей валюты, которая на сочетании столь мощных факторов опередила всех своих коллег по развивающемуся сегменту.



Перспективы дальнейшего укрепления выглядят неуверенными. Во-первых, котировки Brent, встретив накануне локальное сопротивление в районе 67.75, перешли к коррекции и с утра торгуются с медвежьим уклоном, отчасти под влиянием технических факторов, дополненных заявлением главы МЭА Фатих Биролем о том, что к следующему году США станут крупнейшим в мире производителем нефти. Во-вторых, многое будет зависеть от дальнейшей динамики доллара.



В ожидании речи Джерома Пауэлла долларовые пары торгуются в тесных диапазонах, и если от нового главы ФРС будет получен сигнал о намерении продолжить плавное ужесточение политики, подразумевающее трехкратное повышение ставки в этом году, этого будет достаточно, чтобы повсеместно оживить спрос на доллар, хотя для устойчивого ралли потребуются более агрессивные заявления. Таким образом, сегодня в первой половине дня пара может показать выжидательную консолидацию, а далее - немного укрепиться, с возможными попытками возвращения выше отметки 56 руб., подчёркивает аналитик.



"AK&M" от 27.02.2018