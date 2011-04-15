Рубль может оказаться под давлением из-за заявлений о возможных новых санкциях в отношении России. Об этом говорится в обзоре Nordea.



Рубль накануне продолжил провел довольно спокойную торговую сессию, оставаясь большую часть дня в довольно узком торговом диапазоне 55.85 на 56.1. В вечерние часы в рамках американской торговой сессии произошло заметное укрепление рубля до уровня 55.6, соответствующего максимумам года. Возможным фактором, обеспечившим поддержку российской валюте, стал спрос на нее в преддверии предстоящего завтра размещения ОФЗ, параметры которого будут объявлены сегодня.



Текущие уровни выглядят весьма привлекательными, и потенциал дальнейшего укрепления от них представляется ограниченным. Добавить негатива на российский валютный рынок может санкционная тема. Накануне министр финансов США Мнучин отметил, что в течение 30 дней могут появиться новые антироссийские санкции. При этом отсутствие конкретики относительно потенциальных мер может добавить беспокойства на рынки. На данный момент все изменения, предполагавшиеся августовским законом о санкциях уже были внесены в текущую конфигурацию санкций. Краткосрочный ориентир по паре USDRUB 55.4-56, подчеркивается в обзоре.



Дальнейший рост оптимизма на нефтяном рынке встречает сопротивление. Стоимость нефтяных контрактов в ходе сегодняшних утренних торгов сдержанно снижается, реагируя на сигналы о возможном росте запасов в США по итогам минувшей недели. По данным традиционного опроса Bloomberg запасы сырой нефти выросли на +2 mb, бензина на +1 mb, при этом запасы дистиллятов сократились на -1 mb. Таким образом, участники рынка, в очередной раз, имея на руках противоречивые данные, не спешат форсировать события. С одной стороны, серия позитивных заявлений от участников сделки ОПЕК+ о скором достижении баланса на рынке и готовности к дальнейшей координации деятельности для поддержания ситуации на стабильном уровне, поддерживает цены. С другой стороны, уверенность в завтрашнем дне подрывается рисками роста предложения со стороны американских и ряда других нефтяников.



В краткосрочной перспективе на рынок продолжат оказывать влияние разнонаправленные факторы. Данные от Минэнерго США на неделе могут оказать понижательное давление на цены "черного золота", тогда как слабость доллара на глобальном рынке продолжит подпитывать интерес к рисковым и сырьевым активам. На этом фоне стоимость контрактов Brent в краткосрочной перспективе имеет шансы остаться в диапазоне $66-68/bbl.



"AK&M" от 27.02.2018