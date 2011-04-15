Сбербанк открыл компании "Тернейлес" кредитную линию на 2.15 млн японских йен

Сбербанк открыл ОАО "Тернейлес" кредитную линию на 2.15 млн японских йен. Об этом говорится в сообщении банка.



Финансирование направлено на реализацию экспортных контрактов по поставке лесопродукции.



ОАО "Тернейлес" располагается в порту Пластун Приморского края и является комплексным лесоперерабатывающим предприятием, занимающимся лесозаготовками и переработкой древесины, внешнеэкономической деятельностью.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за девять месяцев 2017 года выросла на 44% до 576.3 млрд руб. В III квартале чистая прибыль банка составила 224.1 млрд руб., увеличившись в 1.6 раза в годовом выражении. Чистые процентные доходы Сбербанка по МСФО за девять месяцев выросли на 6.1% до 1.069 трлн руб., чистые комиссионные доходы - 276.2 млрд руб.





"AK&M" от 27.02.2018