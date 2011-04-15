Транснефть разместила облигации выпуска БО-001Р-09 объёмом 15 млрд руб.

ПАО "Транснефть" 26 февраля завершило размещение облигаций выпуска БО-001Р-09 объёмом 15 млрд руб. Как говорится в сообщении компании, фактически размещено 100% выпуска.



Выпуск БО-001Р-09 размещён по открытой подписке в рамках бессрочной программы биржевых облигаций объёмом до 280 млрд руб. Он включает 15 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб. каждая. Срок обращения - 4 года. Цена размещения равна номиналу. Идентификационный номер программы - 4-00206-A-001P-02E от 6 апреля 2016 года. Идентификационный номер выпуска - 4B02-09-00206-A-001P от 20 февраля 2018 года. Ставки 1-8 купонов равны 7.15% годовых.



ПАО "Транснефть" (ИНН 7706061801) занимает монопольное положение на рынке экспортных поставок нефти трубопроводным транспортом. Группа "Транснефть" располагает крупнейшей в мире системой нефтепроводов, составляющей 48.505 тыс. км.



Уставный капитал компании составляет 7.124 млн руб., выпущено 5568748 обыкновенных и 1554875 привилегированных акций номиналом 1 руб. Правительству РФ в лице Росимущества принадлежит 100% обыкновенных акций компании (78.1% уставного капитала), привилегированные акции (21.9%) распределены среди миноритариев. В конце марта 2017 года на Московской Бирже было продано 1.1 млн привилегированных акций (71%) Транснефти. Продавцом выступила инвестгруппа UCP Ильи Щербовича.



Чистая прибыль ПАО "Транснефть" за 9 месяцев по МСФО снизилась на 8.61% до 166.845 млрд руб. со 182.564 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.57% до 657.802 млрд руб. с 629.048 млрд руб., операционная прибыль уменьшилась на 1.5% до 203.02 млрд руб. с 206.102 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 8.54% до 211.276 млрд руб. с 231.004 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль ПАО "Транснефть" за девять месяцев 2017 года по РСБУ увеличилась в 2.24 раза до 44.811 млрд руб. с 19.987 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка выросла на 4.02% до 620.529 млрд руб. с 596.536 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 10.67% до 30.338 млрд руб. с 33.962 млрд руб., прибыль до налогообложения увеличилась в 2.27 раза до 55.384 млрд руб. с 24.371 млрд руб.









"AK&M" от 27.02.2018