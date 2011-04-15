Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю увеличилось на 0.9%

Численность официально зарегистрированных безработных граждан в РФ за неделю, с 14 по 21 февраля, увеличилась на 0.9% до 800.63 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



Рост количества безработных отмечен в 78 регионах. Наибольшее увеличение показателя наблюдалось в республиках Тыва, Алтай, Кабардино-Балкарской Республике, Чукотском, Ненецком, Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском крае, Сахалинской, Магаданской, Тульской областях.



За неделю снижение численности безработных произошло в Липецкой, Калужской, Самарской, Мурманской областях.



По состоянию на 21 февраля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 129.337 тыс. человек.





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