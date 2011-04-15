Ингосстрах застраховал самолёты аэропорта Оренбурга на 3.5 млрд руб.

Филиал СПАО "Ингосстрах" в Оренбургской области победил в аукционе на право заключения договоров страхования АвиаКАСКО, организованном ГУП "Аэропорт Оренбург". Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



В соответствии с договором страховой защитой обеспечено 10 воздушных судов (самолётов) марки L-410. Общая страховая сумма составляет 3.5 млрд руб. Договор заключен сроком на один год.



Программа страхования предусматривает защиту от рисков полной гибели, повреждения, пропажи без вести, хищения воздушных судов, в покрытие также включены риски гибели, утраты и повреждения застрахованных запасных частей воздушного судна и дополнительного оборудования.



В аукционе, помимо Ингосстраха, принимали участие 6 страховых компаний федерального уровня.



Аэропорт Оренбург-Центральный имени Юрия Алексеевича Гагарина - международный аэропорт федерального значения города Оренбурга, ведет свою историю с 1930 года. Расположен в 19 км восточнее города. Ранее назывался "Оренбург (Центральный)". Эксплуатант аэропорта - ГУП Оренбургской области "Аэропорт Оренбург". Правительством Оренбургской области в 2011 году аэропорту было присвоено имя Юрия Алексеевича Гагарина.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.









"AK&M" от 27.02.2018