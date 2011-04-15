ФАС одобрила ходатайство BP о покупке 49% уставного капитала Харампурнефтегаза

ФАС России одобрила ходатайство BP Russian Investments Limited о приобретении 49% уставного капитала ООО "Харампурнефтегаз".



Ранее ФАС продлила срок рассмотрения ходатайства BP. Антимонопольный орган отметил, что частью 5 статьи 32 закона "О защите конкуренции" установлен перечень документов и сведений, представляемых в антимонопольный орган одновременно с ходатайством об осуществлении сделок, иных действий, подлежащих государственному контролю. Одновременно с ходатайством в ФАС не представлены отдельные документы и сведения, установленные указанным перечнем.



BP Russian Investments Limited необходимо до 2 февраля представить в ФАС ряд сведений. В частности, надо представить сведения об основных видах деятельности ООО "Сетра Лубрикантс", ООО "Таас-Юрях Нефтегазодобыча", ООО "Ермак Нефтегаз", а также о наименованиях видов продукции, об объеме продукции, произведенной, реализованной указанными хозяйствующими субъектами в течение двух лет, предшествующих дню представления указанного ходатайства, либо в течение срока осуществления деятельности, если он составляет менее чем два года, с указанием кодов номенклатуры продукции.



Напомним, Германский антимонопольный регулятор Bundeskartellamt в начале января разрешил компании BP приобрести часть долей ООО "Харампурнефтегаз" (дочерняя компания Роснефти).



В декабре 2017 года ВР и Роснефть договорились о реализации проекта по освоению недр Ямало-Ненецкого автономного округа в пределах Харампурского и Фестивального лицензионных участков с общими геологическими запасами более 880 млрд куб. м газа. Проект подразумевает разработку традиционных запасов газа Сеноманской залежи, опытно-промышленную эксплуатацию Туронской залежи с последующим переходом к полномасштабной разработке, а также оптимизацию и повышение эффективности нефтедобычи на нефтяных пластах Харампурского и Фестивального лицензионных участков.



Роснефть сохранит в проекте мажоритарную долю в размере 51%, BP получит долю в 49%. Маркетинг нефти и газа будет осуществлять Роснефть. Закрытие сделки ожидается после получения необходимых регуляторных и иных согласований.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 102.3 млрд руб., что в 4.3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выручка в отчётный период увеличилась на 15% до 3.265 трлн руб. Себестоимость продаж увеличилась на 21.9% до 2.501 трлн руб.



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период прошлого года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.



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