Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

27/02/2018
13:38

Депутаты предложили снять ряд ограничений для лиц, занимающих государственные и муниципальные должности

В Госдуму внесён проект федерального закона N 397603-7 "О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и статью 121 Федерального закона "О противодействии коррупции", подготовленный депутатами Сергеем Гавриловым и Ильдаром Гильмутдиновым. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.

В настоящее время, согласно законодательству, лица, занимающие государственные и муниципальные должности субъектов Российской Федерации, не имеют права вести предпринимательскую деятельность, а также участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией. За исключением участия в управлении совета муниципальных образований, политической партией и т.д.

Законопроектом предлагается расширить круг исключений, включив в перечень национально-культурные автономии и волонтёрские организации, так как данные организации строят свою деятельность на безвозмездной основе, а также им оказываются меры государственной поддержки.

По мнению депутатов, авторов законопроекта, участие государственных служащих в управлении такими организациями будет способствовать реализации и достижению их уставных задач и, в то же время, не содержит коррупционного потенциала.


"AK&M" от 27.02.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (495) 916-70-30,
          +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18 / 60-93
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100