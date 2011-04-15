Депутаты предложили снять ряд ограничений для лиц, занимающих государственные и муниципальные должности

В Госдуму внесён проект федерального закона N 397603-7 "О внесении изменений в статью 17 Федерального закона "О государственной гражданской службе Российской Федерации" и статью 121 Федерального закона "О противодействии коррупции", подготовленный депутатами Сергеем Гавриловым и Ильдаром Гильмутдиновым. Об этом говорится в сообщении нижней палаты парламента.



В настоящее время, согласно законодательству, лица, занимающие государственные и муниципальные должности субъектов Российской Федерации, не имеют права вести предпринимательскую деятельность, а также участвовать в управлении коммерческой или некоммерческой организацией. За исключением участия в управлении совета муниципальных образований, политической партией и т.д.



Законопроектом предлагается расширить круг исключений, включив в перечень национально-культурные автономии и волонтёрские организации, так как данные организации строят свою деятельность на безвозмездной основе, а также им оказываются меры государственной поддержки.



По мнению депутатов, авторов законопроекта, участие государственных служащих в управлении такими организациями будет способствовать реализации и достижению их уставных задач и, в то же время, не содержит коррупционного потенциала.





"AK&M" от 27.02.2018