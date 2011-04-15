Внешэкономбанк пилотирует блокчейн-проекты в Чеченской Республике

Центр блокчейн компетенций Внешэкономбанка совместно с правительством Чеченской Республики определили приоритетные направления по внедрению решений на базе технологии распределенных реестров. Об этом говорится в сообщении банка.



Выбранные направления нацелены на повышение качества услуг в социальной сфере, в сфере управления муниципальной собственностью, ЖКХ и здравоохранении.



Реализация пилотных проектов осуществляется в соответствии со стратегией республики по цифровизацации и в контексте программы Правительства РФ "Цифровая экономика Российской Федерации".



Внедрение современных технологий позволит сделать процедуры предоставления государственных услуг более прозрачными и управляемыми, повысить контроль за платежами, улучшить качество взаимодействия государства и граждан.



В рамках проектов планируется привлечение молодых специалистов Технопарка Чеченского государственного университета. Старт пилотирования намечен на начало лета 2018 года.



Госкорпорация "Внешэкономбанк" (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.







"AK&M" от 27.02.2018