Газпром продолжает реализацию проектов сетевой и автономной газификации Томской области

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Стороны рассмотрели ход выполнения соглашения о сотрудничестве. В частности, речь шла о газификации области. В 2005-2017 годах на эти цели Газпром направил 4.65 млрд руб., построено пять межпоселковых газопроводов. В результате уровень газификации региона вырос почти в два раза с 6.3% до 12.3% на 1 января 2018 года.



В 2018 году Газпром запланировал увеличение объёма инвестиций в газификацию Томской области в 2.3 раза до 902 млн руб. (в 2017 году - 400 млн руб.). Компания продолжает реализацию проектов строительства двух газораспределительных станций (ГРС) и шести межпоселковых газопроводов. С их помощью будут газифицированы: г. Асино, с. Больше-Дорохово и д. Феоктистовка Асиновского района; с. Берлинка, с. Зырянское, пос. Причулымский, с. Семеновка и с. Цыганово Зырянского района; с. Первомайское Первомайского района; с. Итатка Томского района; с. Победа Шегардского района. Запланировано проектирование ещё одного газопровода в Асиновском районе.



Одновременно с газификацией региона сетевым газом компания продолжает реализацию проекта автономной газификации ряда районов Томской области. Завершено проектирование комплекса по сжижению газа на газопроводе-отводе к ГРС "Каргала" и систем приёма, хранения и регазификации в п. Бакчар, пос. Вороновка, с. Кожевниково, с. Подгорное и с. Тегульдет. В текущем году Газпром планирует приступить к строительно-монтажным работам на этих объектах.



В свою очередь Администрация области продолжает подготовку потребителей к приему газа в рамках проектов сетевой и автономной газификации.



На встрече также шла речь о перспективах развития рынка газомоторного топлива. Сегодня на территории Томской области действуют четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции (АГНКС) Газпрома. Три из них работают в г. Томске, одна - в г. Северске. В текущем году в Томске начнётся эксплуатация ещё одной станции.



Между Газпромом и Администрацией Томской области действуют соглашения о сотрудничестве и о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, а также меморандум о взаимодействии в сфере организации и обеспечения функционирования регионального образовательно-отраслевого центра.



В сентябре 2017 года подписана программа развития газоснабжения и газификации региона на период до 2021 года. В соответствии с документом планируется газифицировать 27 населенных пунктов, подготовить к приему газа около 16.5 тыс. квартир и домовладений, а также 135 котельных. Инвестиции компании в рамках программы оцениваются в 6.6 млрд руб. Их фактический размер будет зависеть, в том числе, от выполнения регионом обязательств по подготовке потребителей к приёму газа.



В 2013 году Газпром и Томская область подписали Дорожную карту по расширению использования научно-технического и промышленного потенциала региона в интересах Газпрома, в 2016 году этот документ был актуализирован.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.



"AK&M" от 27.02.2018