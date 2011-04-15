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27/02/2018
15:06

Сбербанк запустил новый сервис для внесения изменений в учредительные документы юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Сбербанк запустил новый онлайн-сервис для малого бизнеса - подготовку пакета документов для внесения изменений в уставные, учредительные документы ИП и ООО. Об этом говорится в сообщении банка.

Сервис позволяет сформировать документы при внесении изменений в адреса компании, кодов ОКВЭД, при смене генерального директора и других изменений в уставных документах предприятия.

Гибкая тарифная политика рассчитана на разные запросы и подразумевает несколько вариантов обслуживания. Тем, кто вносит изменения часто выгоднее воспользоваться безлимитным тарифом, стоимость которого составит 9900 руб. на год. Подача 10 комплектов документов в течение года обойдётся в 4900 руб. Стоимость единоразового обращения к услугам сервиса составит 900 руб.

ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.

Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за девять месяцев 2017 года выросла на 44% до 576.3 млрд руб. В III квартале чистая прибыль банка составила 224.1 млрд руб., увеличившись в 1.6 раза в годовом выражении. Чистые процентные доходы Сбербанка по МСФО за девять месяцев выросли на 6.1% до 1.069 трлн руб., чистые комиссионные доходы - 276.2 млрд руб.


"AK&M" от 27.02.2018
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