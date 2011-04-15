А.Миллер и К.Бозумбаев обсудили перспективы сотрудничества

В Санкт-Петербурге состоялась рабочая встреча председателя правления ПАО "Газпром" Алексея Миллера и министра энергетики Республики Казахстан Каната Бозумбаева. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Участники встречи обсудили ход и перспективы развития сотрудничества в газовой сфере. Было отмечено, что в 2017 году Газпром обеспечил надёжные поставки газа в Казахстан. Объём, как и в 2016 году, составил 4.7 млрд куб. м.



На встрече также шла речь о развитии газификации Астаны и Северо-Восточных районов Казахстана. В настоящее время Казахстан осуществляет газификацию этих районов с помощью российского СПГ. В 2017 году было поставлено 2.6 тыс. т.



Разведанные запасы природного газа Республики Казахстан составляют около 3.7 трлн куб. м.



В декабре 2016 года ООО "Газпром экспорт" и Global Gas Regazification (Global Gas Group) подписали контракт на поставку СПГ автомобильным транспортом из России в Казахстан. Поставки по контракту начались с декабря 2016 года.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.



"AK&M" от 27.02.2018