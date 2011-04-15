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27/02/2018
15:42

Р.Абрамович просит суд разрешить продать 2% Норникеля В.Потанину

Структура бизнесмена Владимира Потанина Whiteleave намерена воспользоваться правом выкупить 2% "Норильского никеля" из 4-процентного пакета Романа Абрамовича, вокруг которого в суде спорят основные владельцы компании. Об этом сообщает Reuters.

В.Потанин владеет 30.4% Норникеля, еще 27.8% - у РУСАЛа, крупнейшим акционером которого является Олег Дерипаска.

У Р.Абрамовича и его партнёров - 6.3% Норникеля, из которых 4.2% лежат на балансе кипрского офшора Crispian.

Кипрский офшор В.Потанина Bonico 2 февраля вышел с предложением о покупке 4% в Норникеле у Crispian Р.Абрамовича за $1.5 млрд, тот сделал встречное предложение обоим акционерам в рамках соглашения. РУСАЛ также согласился на выкуп пакета, но счёл предложение незаконным и пытается заблокировать сделку в суде Лондона.

Адвокат Crispian Р.Абрамовича сообщил в суде во вторник, что компания В.Потанина воспользовалась правом купить 2% акций Норникеля на прошлой неделе и дала пять дней продавцу на их перевод, которые истекают 28 февраля.

Crispian обеспокоена возможными убытками в случае выхода из сделки Whiteleave, если она не сможет перевести акции в срок, и просит суд освободить её от обязательства заморозки сделки до 8-9 марта, сообщил представитель интересов Р.Абрамовича.

Crispian оценивает возможный ущерб от развала сделки в $271-821 млн, сказал адвокат.

По соглашению между тремя сторонами, В.Потанин и РУСАЛ могут поделить долю Р.Абрамовича, если оба хотят её купить.


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