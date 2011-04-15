Экипаж ТПК "Союз МС-06" готовится к посадке на Землю

Экипаж транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-06" (Александр Мисуркин, Марк Ванде Хай и Джозеф Акаба) готовится к возвращению на Землю. Об этом сообщил Роскосмос.



Вечером 26 февраля 2018 года на Международной космической станции состоялась церемония передачи управления станцией от командира длительной экспедиции МКС-54 Александра Мисуркина командиру длительной экспедиции МКС-55 Антону Шкаплерову. Командир МКС-54 пожелал космонавтам и астронавтам успешного полёта и передал символический ключ от космической станции своему коллеге по отряду космонавтов Роскосмоса.



На орбитальной станции остаются работать россиянин Антон Шкаплеров, американец Скотт Тингл и японец Норишиге Канаи.



Вечером 27 февраля члены экипажа ТПК "Союз МС-06" попрощаются со своими коллегами, зайдут в транспортный пилотируемый корабль, закроют переходные люки и будут готовиться к отстыковке корабля от МКС. Команда на отстыковку будет дана 28 февраля в 02:08 MSK. Вход спускаемого аппарата в атмосферу запланирован на 05:09 MSK, а приземление спускаемой капсулы ТПК "Союз МС-06" в степях Казахстана ожидается в 05:31 MSK.







"AK&M" от 27.02.2018