Роснефть разработала технологию подготовки попутного нефтяного газа на основе микропористых мембран

НК "Роснефть" совместно с МГУ имени М.В. Ломоносова разработала технологию подготовки попутного нефтяного газа (ПНГ) с использованием оборудования на основе микропористых мембран. Об этом говорится в сообщении Роснефти.



Технология позволяет очистить газ от нежелательных примесей (сероводород, углекислый газ, меркаптаны), что повышает эффективность рационального использования ПНГ. Применение мембранных подходов также даёт возможность использовать компактные установки, что существенно снижает капитальные вложения и операционные затраты. ПНГ после подготовки и очистки может быть реализован промышленным потребителям и населению через газораспределительные сети.



На текущий момент создана опытная установка, которая подтвердила свою работоспособность в лабораторных и промышленных условиях. В настоящее время планируется строительство и испытание опытно-промышленной установки подготовки ПНГ.



Разработанная уникальная технология - одна из составных частей действующей программы Компании по повышению уровня полезного использования ПНГ. Эта программа является одним из долгосрочных стратегических ориентиров в бизнесе Роснефти. В 2016 году рациональное использование ПНГ на предприятиях компании достигло 90% (+2.1 процентных пунктов к 2015 году). Также в 2016 году завершено строительство 20 объектов по использованию ПНГ. В будущем компания планирует достичь 95%-го уровня использования ПНГ.



НК "Роснефть" (ИНН 7706107510) - крупнейшая нефтяная компания в РФ и крупнейший налогоплательщик страны. Доказанные запасы углеводородов Роснефти по классификации SEC превышают 37.7 млрд баррелей н.э. Уставный капитал компании равен 105.981 млн руб. На эту сумму эмитировано 10598177810 обыкновенных акций номиналом 0.01 руб. Крупнейшими акционерами "Роснефти" на 1 сентября 2017 года являлись: государственное АО "Роснефтегаз" (50%+1 акция), BP Russian Investments Limited (19.75%), QHG Oil Ventures Pte. Ltd. (СП Glencore и QIA, 19.5%).



Чистая прибыль Роснефти по РСБУ за 9 месяцев 2017 года составила 102.3 млрд руб., что в 4.3 раза больше, чем за аналогичный период 2016 года. Выручка в отчётный период увеличилась на 15% до 3.265 трлн руб. Себестоимость продаж увеличилась на 21.9% до 2.501 трлн руб.



Чистая прибыль Роснефти по МСФО за девять месяцев 2017 года составила $2 млрд, что соответствует показателю за аналогичный период 2016 года. Выручка от реализации и доход от ассоциированных и совместных предприятий увеличилась на 43.7% до $76.3 млрд с $53.1 млрд. Показатель EBITDA вырос на 28.1% до $17.3 млрд.



"AK&M" от 27.02.2018