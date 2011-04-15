Дайджест газеты "Коммерсант" от 28 февраля 2018 года



ВОПРОС ОСОБОЙ СКВАЖНОСТИ

НА ПЕРЕГОВОРАХ С ИРАКОМ ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ С КУРДСКИМИ КОНТРАКТАМИ "РОСНЕФТИ"





В столичном "Президент-отеле" вчера прошло заседание российско-иракской межправкомиссии по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Как выяснил "Ъ", среди обсуждавшихся тем были вопросы поставок Багдаду перспективных систем вооружений и урегулирование конфликтной ситуации вокруг "Роснефти". Для решения последней проблемы, говорят источники "Ъ", Ирак в ближайшее время может посетить глава компании Игорь Сечин.





ЖАЛОБЫ ВЗАЙМЫ

ФССП ПОДВЕЛА ГОДОВЫЕ ИТОГИ ВЗЫСКАНИЯ ДОЛГОВ



Федеральная служба судебных приставов (ФССП) подвела итоги первого года регулирования рынка взыскателей. Большая доля жалоб граждан приходилась на микрофинансовые организации (МФО) - 37,7%, немного меньше - 35,2% - на коллекторские агентства и 14,8% - на банки. Впрочем, при пересчете числа жалоб на одну организацию обнаруживается, что коллекторы нарушали закон в 12 раз чаще МФО и в восемь раз чаще банков.





КАНДИДАТОВ ПРОВЕРЯТ НА ОБВИНЯЕМОСТЬ

ИЗБИРКОМЫ ПОЛУЧАТ У МВД ИНФОРМАЦИЮ О НЕСУДИМЫХ



В МВД предложили раскрывать информацию о следственных действиях, которые проводятся в отношении кандидатов на выборные должности. В ведомстве подстраховываются на случай, если в момент подачи документов на регистрацию кандидат не имеет судимости, а за время избирательной кампании в отношении него вынесено судебное решение. В "Единой России" отметили, что уголовное преследование не означает виновности кандидата. Из законопроекта неясно, для чего избиркомам информация о статусе "подозреваемого или обвиняемого", заявили "Ъ" в КПРФ.





ПОД "НИКОЛОЙ-ЛЕНИВЦЕМ" МЕНЯЮТСЯ ЛУГА

ЗЕМЛЯ АРТ-ПАРКА МОЖЕТ ПЕРЕЙТИ ОЛЕГУ МАЛИСУ



Владелец группы Solvers Олег Малис может получить расположенный в Калужской области арт-парк "Никола-Ленивец" (около 600 га), где недавно прошел вызвавший широкий резонанс перфоманс "Пламенеющая готика". Структуры бизнесмена заявили свои требования на сумму 433 млн руб. в рамках банкротства компании "Угорские луга", владеющей землей. Имущество банкрота оценивается в 11 раз дешевле.





СТРАТЕГИЯ АВТОПРОМА ДОШЛА ДО ПРЕМЬЕРА

НА СОГЛАСОВАНИЕ ДОКУМЕНТА УШЛО ДВА ГОДА



Как выяснил "Ъ", спустя два года обсуждений правительство наконец утвердило стратегию развития автопрома. По данным "Ъ", документ готовится к подписанию, и по сравнению с его последней версией от декабря 2017 года его концепция мало изменилась. Упор делается на сохранение господдержки в прежних объемах (в 2017 году - 62,3 млрд руб.), но ее планируется направить на новые технологии, НИОКР, развитие производства автокомпонентов.





СУДОВ ВСЕ МЕНЬШЕ, НО ОНИ ДОРОЖЕ

РОССИЙСКИЕ ВЕРФИ ЗАРАБАТЫВАЮТ НА ВОЕННЫХ



Судостроение в 2017 году увеличило выручку на 14%, до 523 млрд руб. Но количество сданных судов сократилось, а основные заказы по-прежнему обеспечивает Минобороны. Эксперты отмечают, что рост гражданского судостроения может дать лишь грузовая база - например, развитие перевозок по Севморпути.





КОРОТКИМ НОМЕРАМ УДЛИНЯЮТ ЦЕННИК

ГОСУДАРСТВУ ПРЕДЛАГАЮТ ВЗИМАТЬ ЗА НИХ ПОШЛИНУ



Ассоциация операторов телефонной связи предложила Россвязи ввести пошлины с сотовых операторов за выделение им коротких номеров, использующихся для платных сервисов и колл-центров. По оценке ассоциации, это могло бы принести государству 3 млрд руб. Регулирование в этой сфере уже достаточное и соответствует международной практике, настаивают в Минкомсвязи.





"МЕГАФОН" ВЫШЕЛ НА БЕСКОНТАКТ

ОПЕРАТОР ПОДКЛЮЧИТ СЧЕТ МОБИЛЬНОГО К APPLE PAY И SAMSUNG PAY



"МегаФон" и Mastercard запустят возможность привязывать к сервисам Apple Pay и Samsung Pay счет мобильного телефона, чтобы с него оплачивать покупки офлайн. Оператор также начнет выпускать виртуальные банковские карты, связанные со счетом мобильного. Аналогичные решения готовит и МТС. Операторы смогут занять нишу на рынке, если убедят пользователей в безопасности таких трансакций, считают аналитики.





"ФОРМУЛА КИНО" ТРЕБУЕТ ДОПЛАТИТЬ ЗА БИЛЕТЫ

СЕТЬ ПОДАЛА ИСК К БЫВШЕМУ ПАРТНЕРУ



Киносеть "Формула кино" Александра Мамута, прекратившая продавать билеты через систему "Киноход" в середине 2017 года, требует с компании 66 млн руб. долга. Это сравнимо с годовой выручкой билетного оператора. В "Киноходе" утверждают, что компания уже восстановилась после ухода крупнейшего партнера.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 28.02.2018