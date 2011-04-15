Дайджест газеты "Ведомости" от 28 февраля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 28 февраля 2018 года.





ПОСЛАНИЕ О ПРЕЕМНИКЕ



Владимир Путин расскажет, чего ждать от нового президентского срока. Пугать избирателей реформами он не станет.



В четверг президент и кандидат в президенты Владимир Путин расскажет в послании Федеральному собранию об основных направлениях своей будущей политики. Это развитие образования, здравоохранения и инфраструктуры, снижение бедности, цифровая экономика, налоговые изменения, судебная реформа, перечислили возможные темы послания несколько федеральных чиновников.



Разные группы лоббировали свои идеи, отмечает политолог Евгений Минченко: "Многие будут ждать буквально одной строчки - в их пользу или нет".





ИНВЕСТОРЫ ВАЖНЕЕ ГОСУДАРСТВА



ВТБ увеличит дивиденды, причитающиеся инвесторам, выплаты государству останутся прежними.



ВТБ меняет дивидендную политику. Теперь выплаты акционерам будут определяться дивидендной доходностью - отношением размера дивидендов на одну акцию к ее стоимости. Она будет равной для акций разных типов. Их у ВТБ три - обыкновенные и два класса привилегированных.



Для расчета дивидендной доходности привилегированных акций будет использоваться их номинальная стоимость, обыкновенных - среднерыночная, объяснил представитель ВТБ, но какой период будет взят для расчета - не сказал. В 2017 г. ВТБ заработал 120 млрд руб. чистой прибыли по МСФО.





ПОТАНИН И ДЕРИПАСКА РАЗОШЛИСЬ НА МИЛЛИАРД



Документы лондонского суда раскрыли, о чем спорят Владимир Потанин с UC Rusal Олега Дерипаски: должен "Норникель" развиваться или платить дивиденды.



"Угроза постоянного конфликта за контроль в "Норникеле" создает негативное впечатление у инвесторов", - заявил крупнейший совладелец и гендиректор компании Владимир Потанин на встрече с основным акционером UC Rusal Олегом Дерипаской в декабре 2017 г. Они встретились, чтобы обсудить, принципы управления "Норникелем" после того, как истек пятилетний период, во время которого ни кто не имели права продавать свои доли в компании.



Это следует из материалов Высокого суда Лондона, в котором 27 февраля началось разбирательство по иску UC Rusal к другим совладельцам "Норникеля" - Crispian Романа Абрамовича и Александра Абрамова (6,3%) и Whiteleave Потанина (30,2%). У UC Rusal 27,8% "Норникеля", и она пытается заблокировать продажу Crispian 4% структуре Потанина.





TELEGRAM ЕЩЕ СОБЕРЕТ $1,7 МЛРД.



Успех первого раунда ICO Telegram позволил братьям Дуровым запланировать собрать во втором раунде $1,7 млрд.



Telegram проведет второй раунд привлечения инвестиций в криптовалюту Gram и блокчейн-платформу TON, сказали два собеседника "Ведомостей" - инвесторы первого раунда ICO Telegram. Один получил от Telegram предложение инвестировать в новом раунде, второй сам сделал запрос в Telegram и получил форму заявки с пояснительной частью - о структуре сделки и этапах размещения, а также и обновленную белую книгу - white paper, документ, описывающий преимущества TON и Gram.



"Ведомости" ознакомились с документами, их подлинность подтвердил другой инвестор второго раунда, получивший их от Telegram.





КАНДИДАТ НА ПЯТЕРКУ



В 2017 г. на российском рынке труда стало гораздо больше качественных кандидатов, чем в 2015 г., по данным Kelly Services.



Рекрутеры из Kelly Services оценили более 900 соискателей в 12 регионах России по 5-балльной шкале. Оказалось, что средняя оценка российских работников выросла по сравнению с прошлыми годами и составила в 2017 г. 3,8 балла против 3,68 в 2015 г. и 3,24 в 2012 г. В кризис количество соискателей на рынке выросло и конкуренция между ними обострилась, это предопределило рост качества кандидатов.



К тому же многие специалисты держались за работу, брали на себя дополнительные обязанности и набирались профессионализма.





ТРАМП СЫГРАЛ ПРОТИВ ДОЛЛАРА



Аналитики и инвесторы пытаются понять, почему слабеет доллар. Его курс сильно снизился, несмотря на ужесточение денежной политики в США.



Доллар сильно ослаб вопреки повышению процентных ставок Федеральной резервной системы США (ФРС). WSJ Dollar Index, отражающий изменение курса доллара к корзине из 16 валют стран - основных торговых партнеров США, снизился на 11% с конца 2016 г., в том числе на 2,8% в этом году. Чтобы объяснить этот феномен, некоторые аналитики обратили внимание на прошлые периоды ослабления американской валюты.



Нынешнее падение курса доллара удивило многих экспертов, поскольку рост процентных ставок ФРС привел к увеличению разницы между доходностями гособлигаций США и Германии. Обычно этот спред - один из главных факторов, влияющих на курс доллара: более высокие доходности гособлигаций способствуют притоку капитала в них. Так, доллар сильно укрепился после 2011 г., когда этот спред и экономика США росли.





КРИЗИС ИНДИВИДУАЛЬНОСТЕЙ



Многолетнее стремление - хотя бы на словах - руководителей государства поощрять малое предпринимательство, выводить его из тени и увеличивать вклад малого бизнеса в экономику страны - не привело к буму индивидуального предпринимательства.



Свежие данные ФНС показывают, что за десять лет число ИП, зарегистрированных гражданами России, выросло всего лишь на 9,3% (страна пережила за это время два кризиса). Большинство имели налоговые задолженности: комментируя масштаб предстоящей налоговой амнистии, Минфин в январе 2018 г. сообщил, что по состоянию на 2015 г. у 3 млн плательщиков-ИП долгов набралось почти на 16 млрд рублей - это больше 80% всех ИП, числившихся на тот момент как действующие в госреестре.



А по данным социально-экономического мониторинга РАНХиГС, доля доходов от предпринимательской деятельности в общих доходах населения с 2008 г. неуклонно снижается.





"В КАБИНКЕ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ БОГ ВИДИТ ТЕБЯ, А СТАЛИН - НЕТ"



Сильвио Берлускони может вернуться в большую политику после парламентских выборов в Италии 4 марта.



Бывший премьер-министр Сильвио Берлускони решил позиционировать себя как старейшину политического клана - проевропейца, альтернативного популистам из Движения пяти звезд.



Мало кто ожидал, что Берлускони снова станет важной фигурой на политической доске. Но теперь европейские политики оказались перед крайне неприятным выборам. Им приходится поддерживать Берлускони, ибо альтернатива еще хуже.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 28.02.2018