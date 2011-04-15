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28/02/2018
13:09

АСВ выбрало банк-агент для выплаты возмещения вкладчикам "Мастер-Капитала"

Росбанк стал победителем конкурса по отбору банков-агентов для выплаты возмещения по вкладам вкладчикам, в том числе индивидуальным предпринимателям, кредитной организации АКБ "Мастер-Капитал". Об этом говорится в сообщении АСВ.

Приём заявлений о выплате возмещения по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также выплата возмещения по вкладам вкладчикам кредитной организации АКБ "Мастер-Капитал" (ОАО) начнутся 5 марта 2018 года.

Возмещение по вкладам выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его счетов (вкладов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, но не более 1.4 млн руб. в совокупности. Сумма, не компенсированная страховкой, будет погашаться в ходе ликвидации банка в составе требований кредиторов первой очереди.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Мастер-Капитал" 20 февраля 2018 года.

Кредитная организация по величине активов на 1 февраля 2018 года занимала 302-е место в банковской системе Российской Федерации.



"AK&M" от 28.02.2018
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