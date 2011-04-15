Чистая прибыль Сбербанка по МСФО в 2017 году выросла на 38% до 749 млрд руб. Прибыль на обыкновенную акцию составила 34.58 руб., показав рост на 38.3%, говорится в сообщении банка.



Чистый процентный доход Сбербанка по МСФО в 2017 году вырос на 6.6% до 1.452 трлн руб.,



чистый комиссионный доход - на 12.9% до 394.2 млрд руб.

Кредитный портфель группы до вычета резерва под обесценение вырос на 6.6% в 2017 году до 19.9 трлн руб., включая рост кредитов физическим лицам – на 13.6% до 5.7 трлн руб, в основном за счёт роста ипотечного портфеля на 16% за год.



Объём неработающих кредитов сократился на 5.8% до 836.4 млрд руб. в IV квартале. Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле снизилась до 4.2% в IV квартале 2017 с 4.6% за предыдущий квартал 2017 года. Коэффициент покрытия неработающих кредитов созданными резервами увеличился в IV квартале до 167.8%.



Доля реструктурированных кредитов снизилась до 5.9% от общего портфеля в IV квартале 2017 года по сравнению с 6.1% в III квартале 2017 года вследствие плановой работы с проблемной задолженностью.



Активы Сбербанка на конец 2017 года достигли 29.5 трлн руб. Коэффициент достаточности базового капитала 1-го уровня вырос на 40 базисных пунктов до 11.4% за IV квартал 2017 года.



Коэффициент достаточности общего капитала (Базель III) вырос на 30 базисных пунктов за IV квартал 2017 года до 13%.



ПАО "Сбербанк России" (ИНН 7707083893) - крупнейший банк в России, Центральной и Восточной Европе. Банк является основным кредитором российской экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.



Уставный капитал Сбербанка равен 67.76 млрд руб. и состоит из 21586948 тыс. обыкновенных акций и один млрд привилегированных акций номиналом 3 руб. Банк России владеет 50%+1 голосующая акция уставного капитала Сбербанка.



Чистая прибыль Сбербанка по МСФО за девять месяцев 2017 года выросла на 44% до 576.3 млрд руб. В III квартале чистая прибыль банка составила 224.1 млрд руб., увеличившись в 1.6 раза в годовом выражении. Чистые процентные доходы Сбербанка по МСФО за девять месяцев выросли на 6.1% до 1.069 трлн руб., чистые комиссионные доходы - 276.2 млрд руб.



"AK&M" от 28.02.2018