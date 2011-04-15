ГК "Русагро" стала владельцем "Тамбовского молочника"

ООО ГК "Русагро" приобрело 100% ООО "Тамбовский молочник", которое планировало построить в Тамбовской области фермы на 4.5 тыс. голов дойного стада. Об этом сообщает газета "Коммерсант".



Ранее "Тамбовский молочник" принадлежал ООО "МСК-Строительство". Всего "МСК-Строительство" планировало возведение в Тамбовской области ферм примерно на 15 тыс. голов, а также проведение модернизации приобретённого Бондарского сыродельного завода за 600 млн руб.



В Русагро говорят, что молочный проект только проходит проработку, но окончательное решение об инвестициях ещё не принято. Гендиректор Русагро Максим Басов сообщил, что проект будет обсуждаться на совете директоров не ранее конца года, а сейчас группа "за тысячи рублей" выкупила "пустую" компанию с подходящим названием.



Группа компаний "Русагро" (ИНН 5003077160) объединяет операционные компании: ООО "Русагро-Центр", ООО "Аграрная компания "Русагро", ООО "Русагро-Масло", ООО "Русагро-Сахар", перерабатывающие предприятия пищевой промышленности: ОАО "Валуйкисахар", ОАО "Жердевский", ОАО "Знаменский", ОАО "Ника", ОАО "Ржевский сахарник", ОАО "Жировой комбинат", более двадцати сельхозпредприятий в Белгородской и Тамбовской областях. Группа также занимается молочным животноводством и активно развивает свиноводство в Белгородской области.



Чистая прибыль ROS AGRO PLC по МСФО за 9 месяцев 2017 года упала на 72% до 3.089 млрд руб. с 11.203 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 1% до 54.829 млрд руб. с 55.588 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 26% до 8.538 млрд руб. с 11.488 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"