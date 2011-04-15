Банк "Уралсиб" приступил к приёму заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикам "УралКапиталБанк" (г. Уфа)

Банк "Уралсиб" приступил к приёму заявлений и выплате страхового возмещения вкладчикам (в том числе индивидуальным предпринимателям) кредитной организации ООО "УралКапиталБанк" (г. Уфа). Об этом говорится в сообщении банка.



Заявления от вкладчиков ООО "УралКапиталБанк" будут приниматься до 28 февраля 2019 года (включительно). Выплата возмещения осуществляется в размере 100% суммы всех счетов (вкладов) физических лиц, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, за вычетом встречных требований к вкладчику, и не более 1.4 млн руб.



Банк "Уралсиб" запускает для вкладчиков, получающим страховое возмещение, новый сезонный вклад "Весенний".



Вклад может быть размещён на срок 200 дней, который разделен на четыре равных процентных периода по 50 дней. Для каждого процентного периода устанавливается отдельная процентная ставка 5%-6%-7%-9% годовых. По истечении каждого периода ставка меняется на ставку следующего процентного периода. Средняя процентная ставка за полный срок вклада составит 6.75% годовых. Начисленные проценты выплачиваются в конце срока вклада на отдельный счет. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены. Минимальная сумма вклада 50 тыс. руб.



Банк "Уралсиб" (ИНН 0274062111) образован в 1993 году, входит в тридцатку крупнейших банков РФ. До декабря 2001 года банк назывался "Республиканский инвестиционно-кредитный банк "БашКредитБанк". В сентябре 2006 года к нему были присоединены Автобанк-НИКойл, ИБГ "НИКойл", Брянский народный банк и Кузбассугольбанк. Банк "Уралсиб" является основным активом финансовой корпорации "Уралсиб".



"AK&M" от 28.02.2018