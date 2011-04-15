"Газпром нефть" начала пусконаладочные работы на установке комплексной подготовки газа Новопортовского месторождения

"Газпром нефть" приступила к тестированию и наладке первого пускового комплекса установки комплексной подготовки газа (УКПГ), системы его закачки в пласт и увеличила объемы поставки электроэнергии с газотурбинной электростанции (ГТЭС) на производственные объекты Новопортовского месторождения (Ямальский район, ЯНАО). Об этом говорится в сообщении компании.



УКПГ предназначена для переработки попутного нефтяного газа (ПНГ) с последующей закачкой в подземные горизонты. При выходе на полную мощность Установка будет утилизировать более 95% попутного нефтяного газа, что положительно отразится на экосистеме Арктики, позволит увеличить объем добычи нефти на Новопортовском месторождении и продлить срок эксплуатации скважин.



В настоящее время технологическая схема закачки газа в пласт включает УКПГ, состоящую из четырёх газоперекачивающих агрегатов (ГПА) единичной мощностью 32 МВт, двух кустов поглощающих газовых скважин и разветвлённой системы газопроводов. Комплекс включает в установки осушки сырья и автоматизированную операторную, где специалисты в круглосуточном режиме отслеживают параметры работы и состояние оборудования.



Также очищенный попутный нефтяной газ с установки является топливом для Газотурбинной электростанции – крупнейшей на полуострове Ямал. Её проектная мощность составляет 96 МВт с возможностью расширения до 144 МВт. После полномасштабного ввода объекта в эксплуатацию электроэнергией будут обеспечены социально-бытовые, а также производственные объекты Новопортовского месторождения.



"Газовая инфраструктура Новопортовского месторождения – уникальный проект для российской энергетики. Благодаря комплексному решению, реализованному "Газпром нефтью" на полуострове Ямал, мы получили возможность направить на полезное использование все добываемые здесь углеводороды. Создание сложнейшего производственного комплекса в Арктике подтверждает высокие компетенции нашей компании не только в реализации проектов в суровом климате, но и в условиях автономии", – сказал Вадим Яковлев, заместитель председателя правления, первый заместитель генерального директора "Газпром нефти".



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году по МСФО выросла на 82.5% до 200 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2.4% и составила 1.696 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд руб. в 2016 году, на 12.7% к 2015 году. Объём добычи углеводородов увеличился на 8.2% до 86.2 млн т н.э. по итогам 2016 года, рост – 8.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла более чем в два раза до 107.996 млрд руб. Выручка снизилась на 6% до 906.018 млрд руб. с 967.66 млрд руб. годом ранее.



"AK&M" от 28.02.2018