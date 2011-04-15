РУСАЛ и Энергопром заключили долгосрочный контракт на поставку анодных блоков

ОК "РУСАЛ" и группа "Энергопром" (выпуск углеграфитовой продукции) подписали пятилетний контракт на поставку анодных блоков объёмом 232 тыс. т. Об этом говорится в сообщении Энергопрома.



Продукция будет отгружаться с площадки Челябинского электродного завода. В рамках годовых контрактов компании сотрудничают с 2016 года, но долгосрочный контракт на поставку анодов заключен впервые. Анодные блоки используются в электролизерах в качестве токопроводящего элемента. Применение обожженных анодов при производстве алюминия позволяет снизить энергозатраты, а также исключить выбросы газов коксования в окружающую среду.



"Энергоэффективность и экологичность производства – залог конкурентоспособности и приоритетное направление развития мировой алюминиевой отрасли. Расширение сотрудничества с группой "Энергопром" является продолжением реализации стратегии по обеспечению сырьевой безопасности РУСАЛа на долгосрочную перспективу, в том числе за счёт возможностей российского рынка", – отметил генеральный директор РУСАЛа Владислав Соловьёв.



"Это крупнейшая по объёму поставка анодных блоков для российского производителя алюминия за все время существования анодной фабрики на Челябинском электродном заводе. Загрузка производства на ближайшие годы будет способствовать повышению качества продукции и развитию благоприятных социально-экономических условий для Челябинской области", – отметил генеральный директор группы "Энергопром" Виктор Нечуятов.



ОК "РУСАЛ" является вертикально-интегрированным холдингом, одним из крупнейших производителей алюминия и глинозёма в мире. Компания создана в марте 2007 года в результате объединения РУСАЛа и СУАЛа с глинозёмными активами швейцарской Glencore.



РУСАЛ присутствует в 20 странах мира на 5 континентах. Компания реализует свою продукцию преимущественно на рынках Европы, Северной Америки, Юго-Восточной Азии, в Японии, Китае и Корее.



Чистая прибыль РУСАЛа по МСФО в январе-сентябре 2017 года выросла на 46.4% до $782 млн. Выручка компании выросла на 21.3% до $7.224 млрд с $5.956 млрд. Скорректированная EBITDA компании возросла на 42.4% до $1.534 млрд.



Группа "Энергопром" (ЭПМ) — ведущая российская компания, специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции. Основное направление деятельности – производство высокотехнологичной электродной, катодной и иной углеграфитовой продукции для предприятий сталелитейной, алюминиевой, ферросплавной, кремниевой, химической и машиностроительной отраслей. До 50% продукции компании экспортируется. География поставок – более 50 стран мира. В Группу ЭПМ входят три крупнейших электродных завода: Челябинский, Новосибирский и Новочеркасский, а также ООО "Донкарб Графит" (площадки в Новочеркасске и Челябинске).



ОАО "Энергопром-Челябинский электродный завод". Основное направление деятельности – производство анодных блоков и технического графита. Потребители – алюминиевые заводы России, стран СНГ и Ближнего Востока. Завод начал свою работу в 1954 году, выпустив первые тонны графитированной продукции. В 2012 году открылась анодная фабрика, которая впервые с советских времен стала производить обожженные аноды для алюминиевой промышленности.



"AK&M" от 28.02.2018