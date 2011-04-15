К МОЭСК присоединены Москабельсетьмонтаж и Москабельэнергоремонт

В Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) 22 февраля внесены записи о прекращении деятельности АО "Москабельэнергоремонт" путём реорганизации и о реорганизации АО "Москабельсетьмонтаж". Об этом говорится в сообщении ПАО "Московская объединённая электросетевая компания".



Напомним, в июле 2017 года совет директоров МОЭСК одобрил участие общества в Москабельсетьмонтаже путём приобретения его дополнительных акций.



Приобретаемый выпуск включает 898992560 обыкновенных акций Москабельсетьмонтажа номиналом 0.5 руб. каждая на общую сумму не более 449.496 млн руб. Акции размещены в соответствии с решением о реорганизации Москабельэнергоремонта в форме присоединения к Москабельсетьмонтажу, путём конвертации в них 100% обыкновенных акций Москабельэнергоремонта, принадлежащих МОЭСК.



При размещении 1.11111111111 обыкновенная акция Москабельэнергоремонта номиналом 0.45 руб. должна была конвертироваться в одну обыкновенную акцию Москабельсетьмонтажа номиналом 0.5 руб.



Москабельсетьмонтаж был признан реорганизованным в день внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности Москабельэнергоремонта. Акции Москабельэнергоремонта погашены при конвертации.



ПАО "Московская объединённая электросетевая компания" (МОЭСК, ИНН 5036065113) - крупнейшая Межрегиональная распределительная сетевая компания России, входит в тройку ведущих энергокомпаний страны. МОЭСК обслуживает 98% потребителей Москвы и 95% потребителей на территории Московской области. Основные виды деятельности - оказание услуг по транспортировке электроэнергии потребителям и техприсоединение к электрическим сетям.



В состав компании входит 611 подстанций 35-220 кВ суммарной трансформаторной мощностью более 49.99 тыс. МВА, свыше 38 тыс. ТП 6-10 кВ мощностью 26 тыс. МВА, более 73 тыс. км воздушных линий и 79.3 тыс. км кабельных сетей. Основными акционерами МОЭСК являются ПАО "Российские сети" (50.9%), ЗАО "Лидер" (17.6%), АО "Газпромбанк" (9.77%), ООО "УК "Агана" (6.19%) и ООО "ОЭК-Финанс" (5.05%).



Чистая прибыль МОЭСК и её ДЗО за 9 месяцев 2017 года по МСФО выросла на 28.28% до 3.378 млрд руб. с 2.633 млрд руб. за аналогичный период 2016 года. Выручка увеличилась на 7.5% до 108.162 млрд руб. со 100.611 млрд руб., прибыль от операционной деятельности - на 19.32% до 9.876 млрд руб. с 8.277 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 46.65% до 5.478 млрд руб. с 3.736 млрд руб. Показатель EBITDA вырос на 4.2% до 25.57 млрд руб. с 24.533 млрд руб.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль МОЭСК за 2017 год по РСБУ сократилась в 2.28 раза до 2.671 млрд руб. с 6.079 млрд руб. годом ранее. Выручка выросла на 5.37% до 147.372 млрд руб. со 139.86 млрд руб., прибыль от продаж снизилась на 28.51% до 11.043 млрд руб. с 15.447 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 39.48% до 4.369 млрд руб. с 7.218 млрд руб.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"