Росатом планирует в 2020-х годах построить первый реактор БН-1200

ГК "Росатом" рассчитывает в 2020-х годах построить в России первый промышленный реактор на быстрых нейтронах мощностью 1200 МВт. Как говорится в материалах Росатома, об этом заявил глава госкорпорации Алексей Лихачёв на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.



По словам А.Лихачёва, нужно начинать возводить "быстрые" реакторы по всему миру. "Для этого нужно построить первый промышленный мощный реактор на быстрых нейтронах мощностью не менее 1200 МВт РФ. Мы вышли с такими предложениями в Правительство. Надеемся, что нам удастся поместить в 2020 годы в энергетическую систему первый мощностью 1200 МВт реактор на быстрых нейтронах", - сказал глава Росатома.



"И тогда, соответственно, мы можем также предложить не просто строительство наших типовых водо-водяных реакторов, но и строительство целых промышленных энергетических комплексов нашим партнёрам так же активно по всему миру, какую работу мы сегодня и ведём", - добавил А.Лихачёв.



Считается, что реакторы на быстрых нейтронах имеют большие преимущества для развития атомной энергетики, обеспечивая замыкание ядерного топливного цикла. За счёт полного использования уранового сырья в "быстрых" реакторах-размножителях (бридерах) можно будет существенно увеличить топливную базу ядерной энергетики, а также значительно сократить объёмы радиоактивных отходов благодаря "выжиганию" опасных радионуклидов.



По мнению экспертов, в настоящее время Россия занимает первое место в мире в технологиях строительства "быстрых" реакторов. Блоки с "быстрыми" реакторами целесообразно эксплуатировать не сами по себе, а в двухкомпонентной системе - в сочетании с реакторами на тепловых нейтронах, составляющих основу современной мировой атомной энергетики, полагают специалисты.



Напомним, в 2016 году в России началась промышленная эксплуатация четвёртого энергоблока Белоярской АЭС с реактором на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем (натрием БН-800), на котором будет отрабатываться ряд технологий замыкания ядерного топливного цикла.



БН-800 станет прототипом более мощного коммерческого атомного энергоблока БН-1200. Решение о строительстве блока БН-1200 будет приниматься на основе опыта эксплуатации БН-800. Энергоблок БН-1200 также намечено построить на Белоярской АЭС.



ГК "Росатом" образована 18 декабря 2007 года, её ядром является государственный холдинг АО "Атомэнергопром", объединяющий свыше 300 предприятий и научных организаций, в числе которых все гражданские активы атомной отрасли. Помимо этого, госкорпорация управляет атомным ледокольным флотом.



Росатом является крупнейшей генерирующей компанией в России, которая обеспечивает 33% электроэнергии в европейской части страны. Корпорация занимает лидирующее положение на мировом рынке ядерных технологий, 1-е место в мире по количеству одновременно сооружаемых АЭС за рубежом; 2-е - по запасам урана и 4-е - по объёму его добычи. Росатом также занимает 2-е место в мире по генерации атомной электроэнергии, обеспечивая 36% мирового рынка услуг по обогащению урана и 17% рынка ядерного топлива.



"AK&M" от 28.02.2018