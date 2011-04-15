Amazon покупает производителя "умных" дверных звонков за $1 млрд

Amazon покупает компанию Ring, занимающуюся производством "умных" дверных звонков. Об этом сообщает CNBC.



Сделка позволит Amazon расширить предложение услуг по обеспечению безопасности жилища и доставке товаров в дома.



Финансовые условия сделки не раскрывались. Как указывает Reuters, актив может стоить более $1 млрд, что сделает его одним из крупнейших приобретений в истории Amazon. На момент последней оценки компания стоила $760 млн.



В электронном письме в адрес CNBC представитель Ring подтвердил сделку, отметив, в частности: "Мы сможем достичь большего в партнёрстве с такой устремлённой в будущее, клиентоориентированной компанией, как Amazon".



Представитель Amazon также подтвердил сделку, подчеркнув, что "продукция и услуги Ring в сфере обеспечения безопасности жилища восхищала клиентов с первого дня".



Подобно другим компаниям, приобретённым Amazon, таким как Zappos и Twitch, Ring продолжит работу в составе Amazon в качестве обособленной бизнес-единицы, отмечается в сообщении.



Amazon в последнее время пытается войти на рынок продуктов для обеспечения безопасности жилища. В частности, компания в партнёрстве с производителями замков Kwikset и Yale развивает новую услугу Amazon Key, в рамках которой курьеры компании могут сами открывать внешнюю дверь дома для доставки товаров в дома.



AK&M "Рынок слияний и поглощений"