Ингосстрах принимает заявления от родственников погибших и пассажиров, пострадавших в результате ДТП в Башкирии

СПАО "Ингосстрах" принимает заявления от родственников погибших и пассажиров автобуса, пострадавших в результате ДТП, произошедшего 27 февраля в Башкирии. Об этом говорится в сообщении компании.



Гражданская ответственность компании-перевозчика застрахована в СПАО "Ингосстрах" по договору обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров (ОСГОП). Срок действия договора – с 2 февраля 2018 года по 1 февраля 2019 года.



По информации СМИ, ДТП произошло на 1546-м километре федеральной трассы М-5 в Башкирии. Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter, следовавший по маршруту Уфа - Усть-Катав, столкнулся с фурой MAN. В результате ДТП погибло девять человек, четверо пассажиров были госпитализированы. Среди них жители трёх регионов – Башкирии, Оренбургской и Челябинской областей.



Для подачи заявления и получения консультаций о порядке осуществления страховых выплат пострадавшие могут обратиться в рабочие дни в офис СПАО "Ингосстрах" в Челябинске.



Согласно действующему законодательству выплаты по ОСГОП составляют 2.025 млн руб. на случай гибели пассажира и до 2 млн руб. на случай причинения вреда здоровью.



Компания "Ингосстрах" выражает искренние соболезнования семьям погибших и готова в полном объеме исполнить свои обязательства в соответствии с российским законодательством.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населенных пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.





"AK&M" от 28.02.2018