Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2017 году выросла на 25.5% до 253 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.



Выручка с учётом пошлин выросла на 18.2% к 2016 году и составила 2.004 трлн руб., скорректированная EBITDA - на 20.8% до 551 млрд руб.



Положительный свободный денежный поток (FCF) за 12 месяцев 2017 года составил 65 млрд руб.



Добыча углеводородов с учётом доли в совместных предприятиях увеличилась на 4.1% к 2016 году и составила 89.75 млн т.



Комментируя результаты работы компании в 2017 году, председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков отметил: "Как и прежде, одной из приоритетных задач "Газпром нефти" является обеспечение высокой дивидендной доходности. По итогам 2017 года мы не только обеспечили рост дивидендов в абсолютном измерении, но и вернулись к практике выплаты промежуточных дивидендов. В прошлом году акции компании выросли, установив очередной рекорд, что говорит о высоком интересе к "Газпром нефти" со стороны инвесторов".



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" в 2016 году по МСФО выросла на 82.5% до 200 млрд руб. Выручка компании увеличилась на 2.4% и составила 1.696 трлн руб. Скорректированная EBITDA выросла до 456 млрд руб. в 2016 году, на 12.7% к 2015 году. Объём добычи углеводородов увеличился на 8.2% до 86.2 млн т н.э. по итогам 2016 года, рост – 8.2%.



По данным ИПС "ДатаКапитал" ИА АК&М, чистая прибыль "Газпром нефти" по РСБУ за 9 месяцев 2016 года выросла более чем в два раза до 107.996 млрд руб. Выручка снизилась на 6% до 906.018 млрд руб. с 967.66 млрд руб. годом ранее.



"AK&M" от 28.02.2018