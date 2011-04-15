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28/02/2018
16:05

Росстат зафиксировал нулевую недельную инфляцию

Инфляция в РФ с 20 по 26 февраля 2018 года была нулевой, с начала года составила 0.6%. Об этом говорится в сообщении Росстата.

За прошедшую неделю цены на яйца куриные выросли на 0.6%, пшено - на 0.4%, сахар-песок - на 0.2%. Одновременно свинина, крупа гречневая подешевели на 0.4%, куры, сосиски, сардельки, масло сливочное и подсолнечное, рис, соль, водка, печенье и молоко пастеризованное - на 0.1-0.2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0.9%, в том числе на картофель, капусту белокочанную, морковь, огурцы, лук - 1-2.2%. В то же время помидоры стали дешевле на 0.7%.

Цены на бензин и дизельное топливо практически не изменились.

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