Газпром в 2017 году поставил по "Голубому потоку" 15.8 млрд куб. м

Газпром в 2017 году поставил по "Голубому потоку" рекордный объём газа - 15.8 млрд куб. м. Об этом говорится в сообщении компании.



В настоящее время на "Голубой поток" приходится более 50% экспорта российского газа на турецкий рынок.



В феврале исполнилось 15 лет с момента ввода в промышленную эксплуатацию газопровода "Голубой поток", который обеспечивает прямые поставки газа из России через Чёрное море в Турцию.



Поставки газа по "Голубому потоку" стали мощным катализатором развития газового рынка Турции. До начала его работы в Турции были газифицированы не более десяти из 81 провинции. В настоящее время количество газифицированных провинций увеличилось до 78.



"Газпром строит новую трансчерноморскую газовую магистраль — "Турецкий поток". С учётом растущего спроса на газ в Турции "Турецкий поток" призван ещё больше повысить надёжность поставок газа нашим турецким и европейским партнёрам", — сказал председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер.



Турция — второй по величине экспортный рынок Газпрома после Германии. В настоящее время поставки российского газа в Турцию осуществляются по газопроводу "Голубой поток" и Трансбалканскому коридору. В 2017 году на турецкий рынок поставлено 29 млрд куб. м — на 4.3 млрд куб. м (17.3%) больше, чем в 2016 году.



Газпром (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома, относящаяся к акционерам компании, по МСФО в первом полугодии 2017 года снизилась на 37% до 226 млрд руб. Выручка от продаж (за вычетом акциза, НДС и таможенных пошлин) увеличилась на 5% до 3.21 трлн руб.



"AK&M" от 28.02.2018