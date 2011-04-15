Дайджест газеты "Ведомости" от 2 июля 2018 года



Анонсы газеты "Ведомости" от 2 июля 2018 года.





"НАМ НУЖНО БОЛЬШЕ ГАЗА И МЕНЬШЕ ПОЛИТИКИ"



Гендиректор Wintershall Марио Мерен оценивает перспективы европейской газовой энергетике и место в ней российского газа.



Экспорт "Газпрома" в Германию с 2014 по 2017 гг. вырос на 38%, а доля российского газа в общем потреблении страны - почти до 60%. Германия - единственное государство в Западной Европе, в котором за это время рост ежегодных газпромовских поставок исчисляется двузначной цифрой - 14,7 млрд куб. м. По данным BP, это в 1,5 раза больше чем годовое потребление газа всей Австрией и сравнимо с потребностями Польши в импортном газе.



Гендиректор Wintershall Марио Мерен уверен: спрос на газ в принципе и российский газ в частности будет еще выше. Его компания, один из ключевых партнеров "Газпрома", его участвует и в совместных проектах по добыче газа, и в строительстве "Северного потока-2", маршрут которого - самый короткий путь его доставки на север Германии.



Аргументы скептиков проекта Мерен отбивает логикой пополам с шутками, о своем жизненном кредо говорит: "энергетика питает меня энергией", и точно знает - первый "Северный поток" вращению земного шара не помешал.





США рискуют без ОПЕК



США по-прежнему зависят от ОПЕК. Это делает борьбу Вашингтона с экспортом иранской нефти крайне рискованной игрой.



Сланцевая революция позволила США более чем вдвое увеличить нефтедобычу с 2010 г. почти до 11 млн баррелей в день. Благодаря Техасу, где сейчас разрабатывается основное сланцевое месторождение Permian, "Америка теперь энергетически независима... Мы больше никогда не будем зависеть от зарубежных нефтяных картелей в обеспечении энергоресурсами", написал недавно в Twitter губернатор штата Грег Эбботт.



Однако днем ранее Саудовская Аравия, фактически возглавляющая ОПЕК, при поддержке России пообещала "умеренно" нарастить добычу - во многом реагируя на просьбу Вашингтона компенсировать нехватку иранских баррелей после повторного введения санкций против Тегерана. Это частично отражает то, что возможности сланцевых добытчиков по обеспечению внутреннего рынка и влиянию на цены небезграничны.





ЧТО ПУТИНУ НУЖНО ЗНАТЬ О ТРАМПЕ-ПЕРЕГОВОРЩИКЕ



Спустя всего месяц после завершения первого сезона азиатского реалити-шоу Дональда Трампа "Война или мир с Северной Кореей?" (с открытым финалом) американский президент уже вовсю планирует встречу с другим "трудным парнем" 16 июля в Хельсинки.



Некоторые темы для переговоров с Владимиром Путиным уже объявлены - это Сирия, Украина и выборы. Но насколько содержательным будет диалог и к каким последствиям приведет, предсказать сложно. Список проблемных тем в отношениях двух стран, которые мешают достижению значительных результатов в переговорах (то, что американские дипломаты называют "известными раздражителями" - known irritants), настолько большой, что их все перечислить невозможно. Что в таком случае российская сторона может ожидать от встречи Путина с Трампом? Есть некоторые подсказки. Например, если дать Трампу почувствовать себя звездой и не просить ничего конкретного, президент США вполне может ощутить себя великодушным и пойти на уступки.





НА ВСТРЕЧЕ В ХЕЛЬСИНКИ ПРЕЗИДЕНТ США ДОНАЛЬД ТРАМП ПОПРОСИТ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВЛАДИМИРА ПУТИНА ПОМОЧЬ УМЕНЬШИТЬ ВОЕННОЕ ПРИСУТСТВИЕ ИРАНА В СИРИИ, ОЖИДАЮТ ЕВРОПЕЙСКИЕ ДИПЛОМАТЫ И АМЕРИКАНСКИЕ ЧИНОВНИКИ





По словам одного из них, в США некоторые чиновники считают возможным, что Вашингтон и Москва "сойдутся" в этом вопросе. Госсекретарь Майк Помпео, выступая в среду в конгрессе, подчеркнул беспокойство Белого дома по поводу присутствия Ирана в Сирии: "Если русские смогут заставить иранцев уйти оттуда, я буду этому аплодировать". Но способность Москвы сделать это - "вопрос открытый", добавил он.



По словам близкого к Трампу сенатора Линдси Грэма, эта идея, по-видимому, нравится некоторым высокопоставленным лицам в США. "Израильтяне продвигали эту идею - чтобы Россия вытолкнула Иран", - сказал он.





Информация предоставлена редакцией газеты "Ведомости".

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"AK&M" от 02.07.2018